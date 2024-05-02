「23時」KARAM、INJUN、JAY拚再出道！組5人男團ASC2NT下週清爽出擊

二代團「大國男兒」出身，去年曾以「23時」參賽竟演節目《PEAK TIME》的KARAM、INJUN（仁俊）與JAY，重組的五人團「ASC2NT」將在下週出道。

KARAM、仁俊與JAY去年底簽約新公司NEW WAYS COMPANY，今年年初確定和新面孔REON與KYLE組成五人男團ASC2NT，ASC2NT來自英語單字「ascent」，是上升之意，其中的「2」代表成員們熱烈展開第二人生，而據成員REON採訪所說，e因為和韓語的2發音接近，因此做了替換、結合成雙關意義。



ASC2NT正式出道日就在7日，推出首張單曲專輯《Expecting Tomorrow》，幾週前已啟動宣傳。專輯分為Signal版與Change版，公開的概念照可見成員JAY特意染了粉紅色頭髮，KYLE黑髮挑染金髮。兩版概念照視覺從室內到室外泳池邊，給人從溫暖春日走進清涼夏日的清新感受。另外，ASC2NT還搶先公開成員們個人MV影像，走的又是不同風格了。（完整照片與影片放文末）



《Expecting Tomorrow》主打歌為〈LOVE ME DO〉，含有朝著夢想奔馳不放棄、終會見曙光的意思，收錄曲有〈The Reason〉、〈Beautiful girl〉還有〈LOVE ME DO〉英語版，整張專輯找來曾替U-KISS、LABOUM與B1A4等打造歌曲的SWIN LEE擔任總製作人。



《Expecting Tomorrow》將在5月7日韓國時間6時（港台時間5時）正式發行音源，當日8時（港台時間7時）會在首爾江南區Ilchi Art Hall舉行粉絲Showcase（發布暨表演會）。

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