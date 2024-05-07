「二代味道的五代团」ASC2NT今出道！大国男儿KARAM、仁俊、JAY再出发

今（7）日全新男团ASC2NT（KARAM、仁俊、JAY、REON与KYLE）发行首张专辑《Expecting Tomorrow》宣告出道。

ASC2NT由NEW WAYS COMPANY推出，是以2010年出道的大国男儿三名成员KARAM、仁俊（INJUN）与JAY，加上两名新面孔REON与KYLE所组成，团名ASC2NT有「ascent」上升还有开启第二人生的意涵。



《Expecting Tomorrow》为单曲专辑，主打歌〈LOVE ME DO〉欲表达「越过阻挡我的墙壁」、「现在我人生的主角是我」，包含「明天会更好」正能量。MV稍早已释出，剧情内容可推测成员们走出门外做出挑战，在街头表演后闯荡舞台……



除此之外，《Expecting Tomorrow》还收录抒情曲〈The Reason〉与稍轻快的〈Beautiful girl〉，以及英语版〈LOVE ME DO〉。整张专辑由参与过U-KISS、LABOUM、B1A4、VICTON与TRENDZ音乐制作的SWIN LEE担任总制作人，主打歌编舞则是参与过知名舞蹈竞演节目《街头男战士》（Street Man Fighter）BANKTWOBROTHERS的JROC。



除了发行音源外，ASC2NT今日韩国时间8点（港台时间7点）将举行粉丝Showcase（表演暨发布会），官方YouTube频道有直播服务。



*延伸阅读（含专辑概念照整理）：

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