時隔17年重逢！《淚之女王》張允柱對金秀賢表達謝意：「因爲你是我的弟弟，所以很踏實」

25日，張允柱在 IG 公開和金秀賢在應援咖啡車前，還有過去一起拍攝畫報的照片。

她寫下：「17年前作爲服裝廣告模特兒見過的秀賢，在作品中作爲家人是一件非常神奇和感謝的事情。賢祐啊～這週《淚之女王》就結束了，對於第一次出演電視劇的我來說，因為你是我的弟弟，在（拍攝）現場心裡很踏實、很舒服，謝謝你秀賢：）我們下次再見吧。」



公開的影片中，張允柱問：「白賢祐 Xi 今天的咖啡車是誰送的呢？」金秀賢手上拿滿粉絲們應援的零食支支吾吾地說：「啊...日本...啊...」最後笑場對張允柱說「NG！NG！」

장윤주님 인스타에 김수현 너무 예쁨 pic.twitter.com/Bca9AwjLRW — (@yeosnowool) April 25, 2024

以模特兒出道的張允柱，充滿獨特魅力的她還除了出演過綜藝《新婚日記》、《週末使用說明書》等，曾經出過唱片，近年則是以演員身份活動。在《紙房子：兩韓統一篇》飾演擅長偽裝成各種專家的詐騙高手「奈洛比」，《淚之女王》中飾演白賢祐（金秀賢 飾）的姊姊，在龍頭里經營一間髮廊。



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