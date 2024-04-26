閔熙珍爆與HYBE矛盾源頭：用股份綁住的鬼打墻「奴隸合約」，想跳槽竟需要HYBE同意？！

昨日閔熙珍召開記者會表示受到HYBE股東協議束縛，若無HYBE同意便永遠不能跳槽，因要求修改合約條款而被扣上「篡奪經營權」的帽子。

閔熙珍表示與HYBE簽了「奇怪的股東協議」，讓她無法出售自己持有的ADOR股票、亦無法去其他公司，就像奴隸一樣被永遠綁在HYBE。 閔熙珍認為入職HYBE以來持續遭到打壓，包括HYBE違背承諾讓LE SSERAFIM早於NewJeans出道、新女團ILLIT的概念和舞蹈抄襲NewJeans等等，遂於去年底多次提出修改合約內容，未料此舉被HYBE指責為「試圖篡奪經營權」。

據韓國投資銀行，HYBE和閔熙珍等人去年3月簽訂了股東協議，各持有ADOR公司80%和18%股份，其中包含競業禁止條款。 競業禁止是指雇主為保護商秘密而禁止員工在離職後從事相同工作，一般而言只會限制兩三年年，但HYBE做法獨特，是用2個條件加以限制：「擔任ADOR代表」或「擁有HYBE股份」。



HYBE要求閔熙珍至少擔任5年代表，即5年內不得跳槽；即便離開HYBE，但凡持有HYBE一股股票還是不能跳槽。 最要命的是，HYBE給閔熙珍的5%股票加了賣權條件，若要出售必須先獲得HYBE同意。 投資業內人士也表示第一次見到以股份綁定競業禁止的操作。

至於閔熙早為何會簽下這樣的「不平等條約」，她表示自己只懂藝術和藝人、對財務領域缺乏了解，簽約前拜託了ADOR和HYBE人士幫忙把關，HYBE CEO朴智元給她的回復是「沒有問題、相信我就好」。

很多網友原本站中立，得知這一消息後開始倒向閔熙珍，認為HYBE做法十分卑鄙。

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