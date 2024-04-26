閔熙珍記者會造型被讚有sense引發單品銷售一空！竟與NewJeans Minji如出一轍
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閔熙珍記者會造型被讚有sense引發單品銷售一空！竟與NewJeans Minji如出一轍

KPOP   2024年4月26日   星期五16:40   草莓  

（封面圖源：TVDaily、X@NewJeans_ADOR）

閔熙珍昨（25）日突然大動作開記者會可謂引發「閔熙珍之亂」，包括抱怨閔熙珍的話題性宛如自然災害級蓋過所有、起鬨閔熙珍脫口秀很有趣可以出道了、搶購閔熙珍身上穿的單品……

（圖源：TVDaily）

*相關報導：閔熙珍記者會負面效應：ZICO員工怠惰(?)、Paul Kim結婚沒人知、偶像回歸都被蓋‎

說到閔熙珍的造型，CGS.有機棉綠色條紋上衣，搭上MLB（美國職棒大聯盟）洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）藍色棒球帽，簡單隨性，不少人稱讚很有Sense（品味），疑似引發群眾趨之若鶩購買，最後搶購一空的情形。

（圖源：United Arrows 網站截圖）

有趣的是，今（26）日上午NewJeans開始為新單曲專輯《How Sweet》宣傳，成員Minji（金玟池）的造型竟和閔熙珍如出一轍，品牌細節不太一樣，但乍看都是綠條紋加上藍棒球帽。
（圖源：TVDaily、X@NewJeans_ADOR）（圖源：TVDaily、X@NewJeans_ADOR）

此事傳開後，X（原Twitter）有人說：「知道閔熙珍記者會的服裝是（NewJeans）專輯風格後，才知道閔熙珍真的超乎我們的想像。」或許是暗指「閔熙珍沒有記者會上看起來的傻」（詳情可見：【韓網熱門】閔熙珍記者會後輿論大反轉），獲1.7萬轉發，甚至還在飆升中。

不過，有網友附上更早前閔珍熙穿另一款綠條紋的上衣說：「『記者會的服裝原來是專輯風格啊』別人看了還以為是閔熙珍說的呢。雖然看起來複製貼上，但是綠色條紋就是閔熙珍最喜歡的打扮……」怒斥「不要再把她套上聰明到讓人害怕的婊子框架了」，並反嗆「《辣妹過招》看太多了，雖然那是gay喜歡的」。獲470多讚。

另外也有一則貼文寫下：「原來閔熙珍讓記者會造型流行，是NewJeans的回歸宣傳啊。」轉發裡其他網友也開始表達自己的意見，猜測閔熙珍是把自己喜歡的日常裝扮套用在女兒NewJeans身上，也有人表示知道位什麼閔熙珍穿的單品會售罄了：「Minji穿起來也漂亮，但衣服本身就很時尚、舒適、漂亮，房時爀喜歡的風格很老氣，正是大叔喜歡的類型，過時了」。

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