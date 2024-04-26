閔熙珍記者會造型被讚有sense引發單品銷售一空！竟與NewJeans Minji如出一轍

閔熙珍昨（25）日突然大動作開記者會可謂引發「閔熙珍之亂」，包括抱怨閔熙珍的話題性宛如自然災害級蓋過所有、起鬨閔熙珍脫口秀很有趣可以出道了、搶購閔熙珍身上穿的單品……

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說到閔熙珍的造型，CGS.有機棉綠色條紋上衣，搭上MLB（美國職棒大聯盟）洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）藍色棒球帽，簡單隨性，不少人稱讚很有Sense（品味），疑似引發群眾趨之若鶩購買，最後搶購一空的情形。



민희진 기자회견 옷 정보 공유합니노 pic.twitter.com/g0vKOjp8u1 — 경자 (@Nabukheenak0) April 25, 2024

有趣的是，今（26）日上午NewJeans開始為新單曲專輯《How Sweet》宣傳，成員Minji（金玟池）的造型竟和閔熙珍如出一轍，品牌細節不太一樣，但乍看都是綠條紋加上藍棒球帽。



此事傳開後，X（原Twitter）有人說：「知道閔熙珍記者會的服裝是（NewJeans）專輯風格後，才知道閔熙珍真的超乎我們的想像。」或許是暗指「閔熙珍沒有記者會上看起來的傻」（詳情可見：【韓網熱門】閔熙珍記者會後輿論大反轉），獲1.7萬轉發，甚至還在飆升中。



민희진 기자회견 룩이 이거 앨범 컨셉이라는 걸 알고 보니 진짜 민희진은 우리의 상상 이상이구나 싶어졌음 pic.twitter.com/UPNVOrdPvL — 에스텔 (@Estel_Eldalieva) April 26, 2024

不過，有網友附上更早前閔珍熙穿另一款綠條紋的上衣說：「『記者會的服裝原來是專輯風格啊』別人看了還以為是閔熙珍說的呢。雖然看起來複製貼上，但是綠色條紋就是閔熙珍最喜歡的打扮……」怒斥「不要再把她套上聰明到讓人害怕的婊子框架了」，並反嗆「《辣妹過招》看太多了，雖然那是gay喜歡的」。獲470多讚。



“ 기자회견 룩이 이거 앨범 컨셉이라는 걸 알고 보니” > 누가보면 그렇다고 민희진이 말해준줄~ 갖다붙이기 나름이라지만 초록스트라이프 걍 민희진애착룩이고요..무서울만큼똑똑한bitch 프레임 그만 씌우길; meangirls 너무 보셨다 gay's favorite 이라지만 https://t.co/iDXEetgJQq pic.twitter.com/iFeHwyfJ1Z — 내코 Ahee (@suhwa_postpone) April 26, 2024

另外也有一則貼文寫下：「原來閔熙珍讓記者會造型流行，是NewJeans的回歸宣傳啊。」轉發裡其他網友也開始表達自己的意見，猜測閔熙珍是把自己喜歡的日常裝扮套用在女兒NewJeans身上，也有人表示知道位什麼閔熙珍穿的單品會售罄了：「Minji穿起來也漂亮，但衣服本身就很時尚、舒適、漂亮，房時爀喜歡的風格很老氣，正是大叔喜歡的類型，過時了」。



그건 그런데 모자랑 옷은 거의 항상 그렇게 입고 다니시던데요........ 그저 대표님의 일상룩을 본인이 사랑하는 딸(notreal)에게 입히신게 아닐지 https://t.co/2x8ESn1V1f pic.twitter.com/XAp3pnMQ1C — 쭈 (@jju_hanni) April 26, 2024

왜 모자며 옷이며 완판됬는지 알겠다

민지가 입어서 예뻐보이는 것도 있지만 일단 옷 자체가 트랜디하고 편하고 이쁨

방시혁취향이라고 올라왔던 컨셉 올드함 딱 아재들이 좋아할 타입임 한물갔달까 https://t.co/lzbagfn5YK — 닉은 영주권 준비중 (@seseasl) April 26, 2024

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