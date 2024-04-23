紅髮雨琦令人驚豔！是女團(G)I-DLE中第一位solo的成員，1人7色的獨特聲線成為最大看點～

人氣女團(G)I-DLE的宋雨琦(YUQI)將邁出作為solo藝人的第一步，概念照的全新造型讓人印象深刻。

宋雨琦將在今天下午6點發行第一張迷你專輯《YUQ1》主打歌〈FREAK〉，正式以solo歌手的身份出道，官方也釋出了三大看點。



★1#獨一無二的solo，雨琦展現最真實的自我

這次的新曲《YUQ1》從專輯名中也可以看出，是包含了「雨琦」本身的專輯。 特別是雨琦的名字中的字母「I」用數字「1」來表現，視覺上表現了對第一張專輯的強烈自信，並參與了其中5首歌的詞曲創作，讓粉絲們相當期待。

★2#一人七色的獨特聲線

雨琦擁有豐富的音量、寬廣的音域、對無限體裁的超強消化能力，是非常少見的歌手。 透過多姿多彩的專輯《YUQ1》也將發揮1人7色主唱的作用，每首歌曲都將明確刻劃出作為solo藝人和主唱的存在感。





特別是主打歌〈FREAK〉會配合充滿魅力的巴薩諾瓦（Bossa Nova）節奏與樂隊聲音，展現強而有力的主唱實力，帶來極度新鮮的解放感。

▼〈FREAK〉MV預告：



★3#從Minnie、pH-1→Lexie Liu ... 擁有超豪華的配唱軍團

收錄曲〈Drink It Up〉有Rapper歌手pH-1參與了作詞、作曲跟featuring，提高了歌曲的多樣性，〈On Clap〉由歌手Lexie Liu作詞和featuring增添了完成度。 另外，同團成員Minnie也參與了收錄曲〈Everytime〉的 featuring。

雨琦的首張個人專輯《YUQ1》將於今天下午6點通過各大音源網站發行，線下專輯將從24日開始與大家見面。





▼自作曲〈Could It Be〉也會收錄在新專輯中：



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