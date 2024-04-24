被偶像歌手耽誤的搞笑男團！《驚人的星期六》BTOB預告扮相，引發網上熱烈反應：這集必看

雖然節目組並不會要求來賓扮裝，但成員們很自發性地完成使命，要不要這麼優秀？！XDDD

tvN 熱門綜藝節目《驚人的星期六》公開的最新預告中，迎來了人氣男團BTOB（韓文團名是비투비）的徐恩光、李昌燮、陸星材三位成員出演，一登場就引發熱烈迴響。



▼最新預告，將在4月27日的週六晚間19:30播出：



網友表示，三人各自的扮相代表的意思是花牌中雨光（비광）的B（비）、





電影《明天過後》（투모로우中Tomorrow）的TO（투）、





比格犬（비글、小獵犬、米格魯）的B（비），真的是太用心啦～！





網上反應：「他們又忘了自己是偶像歌手了哈哈哈」、「這集我一定要看」、「差點認不出扮成狗狗的是李昌燮」、「我記得有一位Melody(粉絲名)說，不用理解BTOB的所有行動，嘿嘿嘿」、「雖然他們唱歌時很認真，但搞笑時更認真更有態度」、「所以...這樣做的原因...是什麼哈哈哈哈哈」、「你不應該尋找他們這樣做的理由...只因為他們是BTOB」、「就是一群當搞笑藝人可能會更成功的大男孩」、「對搞笑有很大欲望的偶像歌手」

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