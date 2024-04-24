SEVENTEEN精选专辑《17 IS RIGHT HERE》拍了4首新曲MV，三个小分队都有

男团SEVENTEEN为精选专辑里的四首新歌拍摄了MV。

今日（24日）PLEDIS娱乐公司发布了精选专辑《17 IS RIGHT HERE》的MV预览图，还公开了从主打曲到小分队曲MV的时间表。主打曲《Maestro》的MV率先揭开神秘面纱，计画於4月29日下午与精选专辑一同发布，随后将按顺序公开其他歌曲的MV。

HIPHOP小分队的新曲《LALALI》的MV将於5月10日的粉丝会上最先与歌迷见面。 表演队（PERFORMANCE TEAM）的《Spell》计划於5月17日公开MV，而主唱队的《青春赞歌》的公开日期为5月24日。粉丝们对三队新曲的MV充满期待，因为这是自2017年SEVENTEEN的第二张正规专辑《TEEN， AGE》之后，时隔7年再次公开的小分队歌曲MV。



SEVENTEEN通过新歌「抢听版」展示了他们的音乐风格，《Maestro》主打钢琴旋律、《LALALI》是嘻哈风格、《Spell》氛围梦幻、《青春赞歌》节奏轻快。

另外，SEVENTEEN将於4月29日发行《17 IS RIGHT HERE》。 同时4月27日-28日他们还将在首尔世界杯体育场举办「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO SEOUL」演唱会。

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