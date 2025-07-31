SEVENTEEN全新世巡9月襲港！《WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG》啟德體育園連開兩場

根據所屬經紀公司Pledis娛樂於7月31日發布的消息，SEVENTEEN將於9月27日至28日，在全新啟用的香港啟德體育園舉辦《SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG》。 這將是他們繼2018年《IDEAL CUT》演唱會後，睽違7年再度於香港開唱，預計將引爆當地粉絲熱烈反應。

啟德體育園不僅是香港規模最大的戶外體育場，更是國際巨星表演的舞台，曾迎來英國傳奇搖滾樂團Coldplay、華語天團五月天、天王林俊傑與周杰倫等多位世界級藝人。 此外，該場地也曾舉辦利物浦、熱刺、阿森納與AC米蘭等世界級足球隊的國際友誼賽，引起廣泛關注。

SEVENTEEN過去已在首爾、仁川、橫濱、大阪、洛杉磯等多座海內外主要城市的體育場成功舉辦演出，展現其作為全球頂級藝人的實力。 2024年，他們更於首爾世界杯競技場與日本橫浜國際綜合體育場（日產體育場）舉辦大規模演唱會，總計線上線下觀眾累積突破150萬人次。



SEVENTEEN這次的巡演將於9月13日至14日在韓國仁川亞運主場館率先開場，之後將陸續前往北美5座城市（10月）、以及日本4大巨蛋場館（11月至12月）接續展開，持續拓展全球版圖。

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