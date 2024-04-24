與HYBE經營權爭奪戰，ADOR「否認」今日發表正式立場！回歸前公司陷內鬥，NewJeans粉絲派卡車示威

今日（24）有部分媒體就 HYBE 向 ADOR 提出的內部訊息泄露及涉嫌奪取經營權等事實關係的監查質疑書說，表示 ADOR 今日將通過法律代理人等表明正式立場，因此備受關注。

隨後，ADOR 方面也正式回應：「今日將公開正式立場的報導完全沒有事實根據，連計劃都沒有，將會暫時集中於 NewJeans 回歸。」



由於 HYBE 和 ADOR 持續對立的情況下，NewJeans 的粉絲們也在 HYBE 公司大樓前進行了卡車示威。卡車上寫著「Bunnies 支持 HYBE 所屬的 NewJeans」、「閔熙珍別再利用 NewJeans 和家人了」、「閔熙珍請立即停止誹謗其他藝人」等。



NewJeans 將在4月27日發行先行曲〈Bubble Gum〉，並於下月24日發行單曲二輯《How Sweet》。但...在回歸前夕卻發生內鬥，讓不少粉絲都擔心會不會影響到回歸日程和活動，畢竟這是等了好多個月才回歸啊 ㅠㅠㅠㅠ 加上閔熙珍在22日發表的立場文稱是「ADOR 在與 NewJeans 成員和法定代理人進行充分討論之後，才發表的正式立場」，這也讓不少人認為 NewJeans 是和閔熙珍站在同一陣線。

（＊相關報導：「NewJeans之母」閔熙珍欲奪權自立門戶！HYBE對ADOR高層實施監察權：要求閔熙珍辭職）

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