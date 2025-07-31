《GOING SEVENTEEN》老牌綜藝系列回歸！網友大讚：「SEVENTEEN果然是偶像自製內容中的最強王者」

人氣男團 SEVENTEEN 完全是被偶像歌手耽誤的搞笑藝人！最新團綜中，他們展現了充滿趣味的綜藝感，引發熱烈討論。

昨晚透過官方 YouTube 頻道公開了自製節目《GOING SEVENTEEN》EP.129〈MC夫對決：危險的邀請 #2〉。延續上一集#1，本集同樣以經典綜藝〈危險的邀請〉為概念進行遊戲。



▼《GOING SEVENTEEN》EP.128〈MC夫對決：危險的邀請 #1〉



先前公開的第一集展現了成員挑戰「水花洗禮適應」的模樣，而新一集則由 Joshua、Hoshi、Woozi、Vernon 出戰，展開更加老練的心理戰。DK 一開始便鎖定 Hoshi 進行猛攻，接著又以「不跳水就不放過」為條件對 Woozi 展開拉鋸戰，引發爆笑。隨著指定的「禁令行動」一一觸發（禁語、禁行動），四位成員接連被迫跳水的壯觀場面也多次上演。

▼《GOING SEVENTEEN》EP.129〈MC夫對決：危險的邀請 #2〉



爭奪 DK 芳心的「魅力比拼」同樣是一大看點。Vernon 在被彈飛的瞬間高喊「D愛你」（DK+我愛你），Joshua 也在半空中擺出招牌撒嬌姿勢搶眼球。直到選出「最佳男士」的最後關頭，「直衝泳池接力戰」仍持續不斷。表情淡定執行禁令行動的 DK，與一旁尖叫著掉進水裡的 Woozi、珉奎形成鮮明對比，笑翻現場。





〈MC夫對決：危險的邀請〉是《GOING SEVENTEEN》睽違兩年的舊版綜藝系列。曾以此系列創下兩集破千萬觀看的主 MC 夫勝寛，此次依舊表現亮眼，不僅熟練引導禁語、禁行動觸發，最後更親自坐上飛椅完成「水中 Ending」，為遊戲畫下華麗且完美的句點。



網路上也湧現熱烈反響：「絕對是偶像自製內容的最強王者」、「很久沒看到第二集也這麼好笑的了」、「這系列是傳奇」、「《GOING SEVENTEEN》裡又多了一個可以推薦朋友看的集數」等好評接連出現。

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