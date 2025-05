SHINee出道17週年專輯《Poet | Artist》滿是鐘鉉彩蛋！「成員手捧鐘鉉娃娃」惹人噴淚

SHINee 本月25日將迎來出道17週年紀念日,當日將發行單曲專輯《Poet | Artist》,專輯尚未發行卻已帶來滿滿的懷念與感動,因為和已故成員鐘鉉(1990~2017)緊緊連結。

單曲專輯《Poet | Artist》包含同名主打歌〈Poet | Artist〉及〈Starlight〉兩首歌曲,主打歌〈Poet | Artist〉即鐘鉉生前為SHINee作詞作曲之歌曲,歌詞傳達出「作為詩人與藝術家,文學性與詩意的表達不僅能應用於藝術作品,也能融入日常生活,打破既有框架並創新」。



這是SHINee繼2023年6月第八張正規專輯《HARD》之後,睽違近兩年的回歸,目前的宣傳足見官方的重視,處處是鐘鉉及五人SHINee彩蛋。首先,專輯名《Poet | Artist》及主視覺設計即致敬鐘鉉第二張正規專輯《Poet | Artist》,是他生前便錄製好,去世後隔月所發行的專輯。預告片是個充滿SHINee應援色湖水綠色調的錄音室,場景就像他們待過的錄音室,且出現了五隻牽著手的娃娃,娃娃腳上的顏色正來自他們出道初期各自的代表色。

Taemin: “It's a very meaningful song with lots of meanings, please wait for it.”



Poet | Artist… this comeback is not just for Jjong, it’s with Jjong. SHINee FOREVER 5. #SHINee #샤이니 #PoetlArtist #SHINee_PoetlArtist pic.twitter.com/tnJbgREqVS