【韓網熱門】SHINee新專輯《Poet | Artist》讓SM娛樂聽到「瘋了」（褒義）的原因！網友：快哭了

SHINee的全新單曲專輯《Poet | Artist》將於5月26日正式發行。此次新專輯封面設計和周邊產品被粉絲和網友狂讚不已！

鐘鉉最後一張專輯為《Poet l Artist》



本次SHINee的全新單曲專輯《Poet | Artist》



推出了團體人偶專輯，和幾年前SM官方發行的鐘鉉周邊一模一樣！



仔細看的話，專輯背景畫面是每個成員的手托住人偶。 但鐘鉉版本是4名成員的手！



人偶的手是磁石，所有可以手牽手。



人偶的腳是成員出道初期的象徵色。



更瘋的一點是solo專輯，5名成員用了同樣的式樣！大感動！！



新專輯版本之一和上述的專輯格式、設計一樣！



和鍾鉉的專輯以及CD的設計也一樣！



韓國網民評論：

1. 雖然不是SHINee的粉絲，但作為SHINee的時代真的想買... 不知怎的就想起了學生時代

2. SM瘋子，太棒了... ㅜ

3. 特意在出道日發出來真的很有誠意ᅮᅮ

4. ᅲᅲᅲᅲᅲ 真的瘋了

6. 希望能多出一些有關鍾鉉的東西ᅲᅲᅲᅲᅲ

7. 真的太感謝了ᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

8. 真的一看到鍾鉉相關就哭了...

9. 真的太懂粉絲的心，果然是名門大社

10. 說實話看到標題的時候有點問號狀態??? 但看到單曲規格后就理解了！SM真的瘋了！

11. 能感受到他們的用心，好期待，真希望歌快點發佈

12. 哇太瘋狂了，我都快哭了ᅲᅲ

13. 如果能有個講講這次推出背後故事的影片就好，真的真的太好奇了ᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

14. 都要流淚了ᅲ 心情好奇怪

15. 眼淚要流下來了ᅲᅮᅮ 就算不是粉絲也想買那個玩偶

16. 真的很細心

17. 看到有粉絲帶著其他SHINee成員的官方娃娃和鍾鉉的非官方娃娃（或自己做的），心裡真的很感動

18. 感覺像是SHINee個人專輯的那種系列風格，這張好像是最終章了，真的很帥 SHINee

19. 粉絲們肯定真的超感動ᅮ

20. 哇我不是SHINee粉絲也快哭了真的...

21. 緊急狀況... 緊急狀況......

原文：https://theqoo.net/square/3743117586

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