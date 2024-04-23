《背著善宰跑》再掀亞洲追劇潮！邊佑錫＆金惠奫29cm「最萌身高差」靠木箱談情

改編自人氣網絡小說及漫畫，本季不能錯過的奇幻愛情韓劇《背著善宰跑》甫開播便成功擠身「四月第二周電視劇話題排行榜」亞軍，靈魂人物邊佑錫和金惠奫更分列「演員話題榜」第三、四名，創下驚人佳績！

金惠奫魂穿15年前

《背著善宰跑》講述半身不遂的殘疾女生任率（金惠奫 飾）在頂流男星柳善宰（邊佑錫 飾）的鼓勵下重獲勇氣，從此積極面對人生，也因而成為對方的狂熱粉絲。某天善宰不堪疲憊的演藝生活選擇結束生命，任率卻誤打誤撞靈魂穿越到十五年前，彼時她的雙腿不但行動自如，更遇上高中時期的善宰！為了阻止未來的悲劇發生，任率開始在善宰身邊打轉， 然而十五年前的善宰早已偷偷暗戀同學任率，更多次挺身營救女方，只是後來的任率因為傷心過度失去記憶，未來也正一點一點地改變⋯⋯



邊佑錫劇透看點

劇中，任率意外回到過去拯救本命，可是邊佑錫和金惠奫卻不約而同表示不願時光倒流，只因不想玷汙童年美好回憶！長著一張娃娃臉的金惠奫也透露，這次是她出道以來首次挑戰三十代的女性角色：「『任率』是我扮演過的所有角色中，年紀最大的一個（30多歲），我今年只有27歲，所以我努力讓自己看起來像一個30多歲的人。」邊佑錫則為觀眾劇透看點：「善宰被迫放棄他想做的事情，情緒發生了很大的波動，現實中的我從未有過這樣的時刻，因為我只為自己喜歡的事而努力，所以我很同情與我處境不同的善宰！至於善宰要放棄甚麼呢？大家收看《背著善宰跑》吧！」



身高189公分的邊佑錫和160公分的金惠奫有著「最萌身高差」，二人同框場面引發網民熱話，不過金惠奫卻為此吃盡苦頭：「我的脖子很痛，我經常穿要高踭鞋才能拉近距離。」邊佑錫也大爆拍檔的幕後辛酸：「因為她的身高，我們必須疊起很多木箱，或者要把相機舉得很高才行。」



奇幻愛情韓劇《背著善宰跑》逢星期一、二晚上9時30分在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可一併收看 Viu Original原創韓劇《7人的復活》和《Under The Gun》，《夜限照相館》、《抓住你的衣領》、《美女與純情男》和《世子消失了》，煲盡亞洲話題韓劇。

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