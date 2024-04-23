ADOR閔熙珍：這是和NewJeans商量後才發佈的聲明！暗指成員已站隊！恐再發生FIFTY FIFTY事件

22日下午，韓媒突爆HYBE內鬥，HYBE對旗下廠牌、人氣女團NewJeans所屬經紀公司ADOR啟動審查權，閔熙珍等ADOR高層被指暗謀奪權、自立門戶，HYBE要求其辭職。

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閔熙珍代表也如諸位業界人士所分析的那樣並未坐以待斃，而是主動出擊，緊急發佈聲明，痛斥「ILLIT抄襲」，表示「ADOR和旗下所屬藝人NewJeans的文化成果被HYBE嚴重侵犯，3月25日出道的HYBE新女團ILLIT和NewJeans的風格雷同，損害了NewJeans的價值。 」

雖然HYBE並未詳細透露為何要進行審查的確切原因，但業內人士普遍認為，包括閔熙珍在內的ADOR管理層接受了外部投資並試圖獨立。 如果這樣的行為屬實，那就涉及違法行為，可以將HYBE要求閔熙珍辭職以及ADOR董事會召開股東大會的請求視為HYBE的回應。



2021年HYBE出資16.1億（韓幣，下同）創立了ADOR，直到去年第一季度HYBE持有100%的股權，但閔熙珍通過認購期權的方式購買了ADOR18%的股權，成為第二大股東，但HYBE仍然持有80%的股權。 換句話說，從法律上講，HYBE對於ADOR的權利更高，經營層的構成也明顯受到HYBE的更大影響力。當然，在培養NewJeans作為ADOR的核心資產的過程中，不能否認閔熙珍的貢獻。 然而按股權劃分，HYBE仍然是大股東，沒有HYBE的同意，ADOR獨立是不可能的，也不符合邏輯。

此外，ADOR一再聲稱「ADOR在與NewJeans成員和法定代理人進行充分討論之後，宣佈了正式立場」，實則是公開承認NewJeans成員站隊自己這一邊。韓媒分析，如果對ILLIT的概念不滿，這應該是內部解決的問題，而不是法律爭議。 同時，如果反對大股東HYBE的意願，閔熙珍無法獲得超過半數的股權，放棄經營權離開是公司無法避免的邏輯。

閔熙珍將ADOR從HYBE中獨立經營或帶走NewJeans的說法是站不住腳的，業界也擔憂是否會發生第二個Fifty Fifty事件。

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