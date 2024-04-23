當時刷掉她的人現在後悔了嗎～潤娥公開SM選角秘辛：「出道前光試鏡就超過200次」

少女時代成員潤娥上YT節目對於出道背後的辛酸侃侃而談。出道已經17年的潤娥，在與節目MC聊天的輕鬆氣氛中，也分享了許多真實人生故事。

當日主持人鄭在亨問了潤娥「聽說妳不是在街上被星探巧遇而出道的」，於是潤娥提到了自己13歲的時候自己到SM參加試鏡，她說上學的時候，只要有才藝表演的機會她總喜歡跳舞，也很喜愛當時的女團如S.E.S，Fin.K.L之類的，SM藝人中時常不滿的，就是專輯中夾有一張廣告紙，但潤娥就是看了這廣告而走上這條路，所以試鏡組的大姊姊們總說，因為有她這樣的孩子所以不能不舉辦試鏡活動。



大家認識潤娥大多是透過少女時代，但潤娥卻說在正式成為少女時代成員之前，她是先以演員身分出道的！潤娥在拍攝電視劇的過程中，被選為少女時代成員出道，練習生時期也與歌手一起準備演技部分。她想起當時，經常參加各種選秀試鏡，電影、電視劇、廣告等等加總起來，大概有200次左右，有通過的也有被淘汰的，她還記得同一個廣告她試鏡了5次，最終還是落選了。



潤娥在多次的試鏡失敗中嚐到苦澀，卻也體會了人生的道理。她說如果自己不行的話就看結果，可能這由其他人來演出會更適合，現在也是，如果自己沒選擇的事情卻很順利，原來這就是那個選擇導致的結果。節目中也播出了當時潤娥剛出道時演戲的青澀片段，她也回憶起自己當時說著很老套的台詞，甚至不太順暢的生疏感。



不過主持人也提到，當時對於演戲的愛豆時常有不少演技上的爭議，但潤娥並沒有，對潤娥的演技表達讚賞。潤娥是在小學6年級時通過SM週六公開試鏡被選中，並且成績名列前茅，接下來大約經過了五年的練習生生活，於2007年終於以少女時代成員正式出道。

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