ADOR闵熙珍：这是和NewJeans商量后才发布的声明！暗指成员已站队！恐再发生FIFTY FIFTY事件

22日下午，韩媒突爆HYBE内斗，HYBE对旗下厂牌、人气女团NewJeans所属经纪公司ADOR启动审查权，闵熙珍等ADOR高层被指暗谋夺权、自立门户，HYBE要求其辞职。

相关文章：「NewJeans之母」闵熙珍欲夺权自立门户！HYBE对ADOR高层实施监察权：要求闵熙珍辞职

闵熙珍代表也如诸位业界人士所分析的那样并未坐以待毙，而是主动出击，紧急发布声明，痛斥「ILLIT抄袭」，表示「ADOR和旗下所属艺人NewJeans的文化成果被HYBE严重侵犯，3月25日出道的HYBE新女团ILLIT和NewJeans的风格雷同，损害了NewJeans的价值。 」

虽然HYBE并未详细透露为何要进行审查的确切原因，但业内人士普遍认为，包括闵熙珍在内的ADOR管理层接受了外部投资并试图独立。 如果这样的行为属实，那就涉及违法行为，可以将HYBE要求闵熙珍辞职以及ADOR董事会召开股东大会的请求视为HYBE的回应。



2021年HYBE出资16.1亿（韩币，下同）创立了ADOR，直到去年第一季度HYBE持有100%的股权，但闵熙珍通过认购期权的方式购买了ADOR18%的股权，成为第二大股东，但HYBE仍然持有80%的股权。 换句话说，从法律上讲，HYBE对於ADOR的权利更高，经营层的构成也明显受到HYBE的更大影响力。当然，在培养NewJeans作为ADOR的核心资产的过程中，不能否认闵熙珍的贡献。 然而按股权划分，HYBE仍然是大股东，没有HYBE的同意，ADOR独立是不可能的，也不符合逻辑。

此外，ADOR一再声称「ADOR在与NewJeans成员和法定代理人进行充分讨论之后，宣布了正式立场」，实则是公开承认NewJeans成员站队自己这一边。韩媒分析，如果对ILLIT的概念不满，这应该是内部解决的问题，而不是法律争议。 同时，如果反对大股东HYBE的意愿，闵熙珍无法获得超过半数的股权，放弃经营权离开是公司无法避免的逻辑。

闵熙珍将ADOR从HYBE中独立经营或带走NewJeans的说法是站不住脚的，业界也担忧是否会发生第二个Fifty Fifty事件。

相关文章：FIFTY FIFTY与公司ATTRAKT纠纷昨开庭：违反合约破坏信赖vs错在外包公司，仍愿继续合作

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻