在追《淚之女王》的你一定要來～韓星們的美麗秘密！帶你走訪韓流明星們的指定御用廠商，還送韓式宣傳照！

韓國首爾是一個大家相當熟悉，說走就走的自由行好去處，不過就算去過首爾再多次，也不太可能有機會拜訪這些明星們御用的品牌與服務地點～想看看為BlackPink與馬東石等人服務的牙醫醫院、BTS與(G)I-DLE舞台上御用的美麗韓服，還有《淚之女王》洪海仁經營的百貨公司嗎？

這個行程名為「2024韓國首爾韓流商機見學團」，是為了讓大家進一步了解韓星幕後的秘密推手，是哪些機構讓他們變得更美更帥氣？首波行程安排於5月21日（二）~5月25日（六），五天四夜絕無僅有的行程，了解韓國K-Beauty的美麗秘密。



走訪的景點包含韓星指定牙醫醫院MINISH，擁有獨步全球的牙醫技術與診療模式，主打在一日內即可完成診療，顛覆大家對看牙醫的恐懼。很多人覺得韓國醫美很發達，但到底有哪些優點呢？本次也請到為韓星服務的MK Group集團負責人，為大家詳細介紹韓國與台灣醫美觀點的不同，也可參觀實際診所營運狀況。韓國對於個人形象的打造也非常有一套，也帶大家來到專門為明星拍攝畫報的知名攝影棚，為大家拍下韓式宣傳照。



在時尚領域，韓國人在重要場合不可缺少的即是韓服，韓星御用的韓服知名店家，韓國國內韓服設計第一把交椅的LEESLE也是本次參訪的行程之一，負責人將分享自己的創業經歷，以及她如何打造讓BTS、劉在錫、朴慶琳等明星們在舞台上呈現的改良式韓服。韓國歷史劇中常出現非常細膩的配飾與隨身物，都出自Maison_de_Yoon之手，此行也將帶大家前往參觀，體會飾品古今搭配的衝突感。

最多人正在追看的《淚之女王》，其中女主角金智媛所營運的百貨公司即為現代百貨汝矣島店，內部裝潢相當華麗，大家也可以在此行中去參觀感受。除了配有全程韓語專業翻譯外，也預留了很多自由觀光的時間，讓喜愛首爾的大家都能盡情享受美食與購物。出發在即尚有餘位，更多行程資訊歡迎洽詢(02)7756-1767李小姐。



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