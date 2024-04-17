曾被視為「本色演出《黑暗榮耀》」，金赫拉與霸凌當事人達成和解，但仍受質疑

2022年底演出《黑暗榮耀》爆紅的金赫拉，隔年被爆校園霸凌（校園暴力）演藝事業停擺，昨（16）日經紀公司發布聲明表示與相關當事人和解。

金赫拉經紀公司表示：「金赫拉及本公司，就去年的一系列事件與當事人了見面，整理了長久以來的記憶並互相理解，且決定為各自的生活加油。」金赫拉也透過經紀公司發言：「為了更加嚴格審視自己，以成為有責任感的社會人，煩惱了一段時間該如何是好。為了報答大眾的喜愛，將以嚴肅的心態，誠實地重建人生。」

金赫拉經紀公司的聲明等同金赫拉與事件相關人士和解，並宣告復出，但未獲得韓國網友接受，網友諷刺「記憶還能整理嗎？」、「看來就是用錢解決了」等等，韓國媒體如‎《TVDaily》質疑金赫拉的立場從頭到尾都站不住腳，提出：「霸凌爭議真的結束了嗎？」而《世界日報》直言「大眾不是傻瓜」，認為金赫拉的聲明含糊，有被原諒的機會但該道歉的時候就該道歉。



*相關報導回顧：

《黑暗榮耀》《驅魔麵館2》金赫拉遭D社爆校園霸凌，否認但拜託延後報導／

金赫拉辯解霸凌，韓網友洗版式留言：《黑暗榮耀》其實是紀錄片／

金赫拉IG發布長文反駁並稱「也受到了傷害」，隨後大幅刪減內容，還被爆料性騷擾同事演員／

不承認就繼續挖！D社再曝：受害者有3人，金赫拉共道歉7次！



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞