《背著善宰跑》邊佑錫終於大火了！ 曾試鏡失敗超過100次

邊佑錫，沒想到你是努力派啊。

tvN月火劇《背著善宰跑》正在熱播中，第4集首都圈收視率已突破4%，兩位主演金惠奫和邊佑錫的話題度直線上升成為新晉大勢，在演員話題度排行榜中僅次於金秀賢和金智媛。日前，邊佑錫作客了洪錫天的綜藝節目《洪錫天的寶石盒》，公開了自己演員道路上的難處。

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邊佑錫還是模特兒時期就認識了洪錫天，也是洪錫天強烈推薦他嘗試當演員，每次碰面都叮囑他「機會隨時都會來，要好好學習表演」。 沒想到邊佑錫真的聽進去了，2016年出演了金惠子、尹汝貞、高鬥心、羅文姬等大前輩們主演的《我親愛的朋友們》，正式踏入影視劇圈。 回想作為演員剛出道的自己，邊佑錫表示：「老實說對當時的記憶並不深刻，只記得在片場很懵。 我飾演的是尹汝貞前輩的姪子，她經常送我們水果，前輩們都很照顧我。 」



別看如今的邊佑錫人氣火爆，接連出演了多部人氣作品，幾乎飾演的都是男主以及戲份較多的男二，但他也經歷過漫長的等待期。 邊佑錫透露：「我試鏡失敗超過100次，多到會自我懷疑，最終還是功夫不負有心人，一直努力著，慢慢開始一個接一個的成功了。 」



節目中邊佑錫還提到了最讓觀眾們好奇的身高，他的官方身高為189cm。邊佑錫解釋：「根據情況不同，身高會在188cm-190cm之間徘徊，比如今天，我站在兩位（主持人）身邊，身高就是188cm，明明帶著自信來的，但是站在這裡就會有些『萎縮』。」



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