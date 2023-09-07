金赫拉辯解霸凌：皮膚白眼珠灰，名字又奇特，只有我變強才行……韓網友洗版式留言：《黑暗榮耀》其實是紀錄片

金赫拉學生時期曾參與校園霸凌一事在韓國掀起全網熱議。

金赫拉憑藉《黑暗榮耀》中「李蓑羅」及《驅魔麵館2》「崔加利」被觀眾們所熟悉，尤其是前部作品給她帶來了巨大的人氣 。 不過昨日（6日），D社突然爆料了金赫拉在學生時期涉及校園暴力，指示同學買香菸、搶錢去唱KTV等



不過金赫拉也拜託D社給她一個辯解的機會，她表示：「皮膚那麼白，眼珠是灰色的，名字還那麼奇特，要麼就受到很大的關注，要麼就會被孤立，反正都是二選一的情況，當時我只覺得只有我變強了才不會被欺負，是這樣合理化來說服自己的。 」

Theqoo上很快就有網友貼出了D社報導全文，因為近段時間金赫拉的人氣和討論度極高，相關文章自然引爆火熱反響，已經有超千條留言出現，成為目前theqoo上最火的文章：

1. 小小年紀就是不良少女的話，真的太嚴重了

2. D社的報導我仔細看了全文，只能說這個世界太可怕了

3. 別說什麼記憶混淆，受害者的記憶是最準確的

4. 承認經常去唱KTV，卻想不起來錢是怎麼來的

5. 原來 《黑暗榮耀》真的存在啊，我讀國小的時候所謂的不良少女還真是蠻天真的，因為不會有人搶錢

6. 這篇新聞看的我嚇死了，這已經不是不良水準了吧

7. 她的面相看起來就不好惹

8. 每次曝出校園暴力，這些人的情況都很相似，都會說「記不清楚了」、「沒有搶錢或打人的行為」、「是朋友做的，和我沒關係」等，全都是一樣的套路

9. 《黑暗榮耀》真傲慢啊，明明是關於校園暴力的題材，用的卻是校暴加害者，臉皮真厚

10. 哈哈哈，她回答的每一句話都充滿了小混混的語氣

11. 皮膚白、眼睛是灰色的、名字又很奇特，哈哈哈哈哈哈，自己以為自己是什麼「少數群體」，真噁心

12. 照片就是證據，別狡辯了

13. 所以說《黑暗榮耀》就是黑色幽默啊

14. 為什麼有人一紅立馬就會塌房啊

15. 難怪演校暴者那麼像啊

16. 為什麼這些人覺得舊事不會被挖出來呢？ 居然還敢出來當藝人？

17. 如果換作是我學生時期這種樣子的話，根本都不敢去拍《黑暗榮耀》，她真的膽子夠大

18. 怎麼可能你什麼都不做，然後不良團體突然找上你說「要不要加入我們」，你自己想像這像話嗎

19. 《黑暗榮耀》簡直就是現代藝術啊

20. 名字奇特的人又不是只有你一個人，這是什麼奇葩的思維？

21. 沒想到《黑暗榮耀》是社會紀錄片啊

22. 《黑暗榮耀》不是說開拍前都查了所有演員的背景嗎？ 沒有校暴者，可是從導演開始就是啊

23. 所有作品都結束了才被爆出來，D社你有夠義氣的

24. 其實很早網上就有傳言了，只是總有人說沒有實際證據，每次都被當成謠言

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