旗下愛豆經紀人爆偷拍！WM娛樂道歉並予以開除，網怒：加害者肯定不是第一次犯

昨（16）日傳出音樂劇演員金煥熙被某愛豆經紀人偷拍，今（17）日雇用該經紀人的經紀公司WM娛樂正式發表道歉聲明。

昨日，經紀公司Bluestage發出公告，公告已針對旗下音樂劇演員金煥熙在化妝室遭到偷拍報警，接著說明音樂劇化妝室並不只是待機室，還是演員更換舞台服裝及梳洗的空間，指責嫌疑人私自安裝攝影機是明顯的犯罪行為，警方已進入調查程序。為了保護金煥熙，公司也表明會調整她的下班路（演出過後離開路線），粉絲若準備信件或禮物請交由工作人員，且希望外界在警方結束調查以前不要任意使用受害者相片或是對此做出評論。



隨後，‎《Sports Seoul》披露偷拍嫌疑人是某現役愛豆的經紀人，《Sports Seoul》向該愛豆經紀公司求證獲得證實，公司也強調該經紀人的作為和愛豆無關。



稍早，WM娛樂透過媒體發布‎道歉聲明，先向受害演員及其公司表達歉意、表示會盡力彌補，而公司得知情況後便立即停止該經紀人所有職務並解雇，也對其出入過的工作場所全面進行檢查，且說明會盡力配合警方調查，未來會更澈底進行員工訓練及保護旗下藝人。隨著聲明發表，韓國媒體很快就對應出該經紀人是B1A4燦多的經紀人。



對整起事件，韓國網友相當憤怒，不僅憤怒社會上偷拍案件層出不窮，也認為這肯定不是加害者第一次犯、希望警方澈查其居所，且擔心WM娛樂旗下其他藝人會受傷（除了B1A4還有Oh My Girl、ONF、李彩演與《PRODUCE X 101》出身的演員李奎亨），更批判媒體只打上受害者和無辜人士的名字，要求公開加害者姓名。

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