不承認就繼續挖！D社再曝：受害者有3人，金赫拉共道歉7次！其中一人的家人數年前就曾留言：一定會爆料，等她更出名的時候

金赫拉事件持續發酵，最先公開她學生時期黑歷史的D社再次揭露新料。

今日（13日），D社獨家爆料曾遭到金赫拉霸凌的共有3人，她已經向3人共道歉了7次，一次電話道歉，並於2人親自見面道歉，發布官方聲明之後又一次向2人道歉。

5月19日，金赫拉找到了3人，這三人都不是向D社爆料的舉報者，金赫拉私下找到了他們，並見面道了歉，據悉她也只見到了其中2人。 時間來到9月，8日淩晨金赫拉給受害者們發去了短訊，也就是她在IG上發布聲明的第二天，希望「大家不要有誤會」。然而金赫拉最開始在聲明文中表示「BIG尚志只是親睦會，並沒有霸凌行為，我也會繼續前行」。 也許是擔心受害者們認為她是在狡辯，所以才提前發了短訊。



三名受害者看到這樣的聲明文自然很堂皇，金赫拉的一番說詞又置他們於何地？ 據D社透露，3名受害者中已經有2人原諒了金赫拉，認為她的眼淚和道歉都是真心的，所以他們才未再向D社爆料。 剩下的一名目前為止仍拒絕原諒她，而他也是最讓金赫拉擔心、最想第一個說道歉的人。 有知情人士稱，金赫拉得知D社要爆料之後，就私下找到了這位朋友，為什麼如此著急見面呢？ 不用想就知道她（金赫拉）肯定有對不起對方的地方。 若金赫拉真的沒有參與過霸凌，她其實根本沒必要這麼積極地聯繫對方，想要向對方道歉。 同時這位知情人還稱，3名受害者其實根本不認識最初的舉報者A某，但A某卻如同認識受害人一樣接受了採訪。

3名受害者之一在與D社的採訪中表示，「5月她（金赫拉）找來的時候都哭了，當然她沒有承認所有的事情，說記不起來了，但對不起。 既然記不起來了，為什麼又先來找我們呢？ 其實我也不想再追究下去了......」這位受害者選擇原諒了金赫拉，甚至還希望她好好演戲。 如若沒有金赫拉後來的「否認霸凌」的立場文，受害者可能也不會再次追究，他們要的只是金赫拉承認過去自己曾經犯下的錯誤，不要狡辯「沒有霸凌」、「沒有不良行為」、「沒有惡意傷害他人」。



D社甚至挖出了3名受害者之一的家人在二零一幾年時的留言，「這種人隱藏過去，大搖大擺地活動，真的讓人... 說什麼為了弱者，採訪真的可笑至極，我一定會爆料的，等她變得更有名的時候」，早就暗示過金赫拉有黑歷史。 受害者表示自己早前數年前就向家人坦白曾遭到金赫拉的霸凌，家人們看到二零一幾年的那篇採訪後很生氣，所以才忍不住留言。

事情不會到此就結束，一邊是金赫拉「將繼續前進」的抱負，一邊是受害者們的不滿，最終又會以怎樣的結局落幕？

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