金赫拉IG發布長文反駁並稱「也受到了傷害」，隨後大幅刪減內容，還被爆料性騷擾同事演員

演出《黑暗榮耀》、《驅魔麵館2：全面回擊》取得高知名度的演員金赫拉，昨（6）日遭《Dispatch》（D社）報導中學時期是不良少年團體的一員，曾指使人買香菸、搶他人錢財作為自己娛樂用。

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不少媒體紛紛報導此事時，附註想獲得金赫拉及其經紀公司說明未果，晚間金赫拉才於個人IG發聲，只不過內容一度做了大幅度刪減。

X（Twitter）有網友保留了金赫拉最初的發文內容，內容裡她稱D社為「某媒體」，先道歉該媒體的獨家報導讓大家費心了，表示雖然擔心寫下此文會不會引發更多傷害，但「由於有很多推測性報導讓大家好奇，所以先寫了這篇文章」，接著說明自己本來就不是很聽父母與師長話的孩子，「但沒有像報導中那樣惡意、持續、有計畫性的欺負弱者」。



金赫拉繼而講述自己收到D社的聯繫和記者們見面，「誠實的表達了自己的立場」，她認為自己15歲的記憶並不完整，但很努力回想所有事情，承認自己是「Big尚志」團體一員但否認自己有不良行為，透露自己因記者的牽線和爆料者聯絡上了，兩人解開了誤會，爆料者也向記者說明爆料內容並非正確。

金赫拉種種敘述可見她對D社報導的不認同與失望，最後她說：「我從15歲到20年後的今天為止，總是承認錯誤並努力不反覆犯錯。雖然我有很多不足，但至少未帶給別人惡意傷害。再次向因我而在這一瞬間受傷害的人們道歉。而在我想不起來的某些瞬間，我也受到了傷害，由衷向各位道歉。」

金赫拉明顯和D社各說各話，不少網友因此站到了中立面，認為得有確切證據才能定論。不過令人一頭霧水的是，金赫拉疑似把長文刪除重新發布，目前只剩下幾行字：「今天讓各位費心了，對不起。如同用真心呼籲，我對所有事情都坦誠、坦然面對。再次向支持我、信任我的人們表示歉意，向現在這一瞬間也因為我而受到傷害的人們誠摯道歉。知道很多人會相信我，所以我會誠實的往前邁進，敬請關注。」



另外，金赫拉晚間又被爆料另一事件，是「性騷擾同事女演員」。‎theqoo論壇有網友稱「A」演員常常透過IG限時動態問答箱和直播與粉絲交流，A明明未婚也沒有公開戀愛，但常常看到留言有人提到「懷孕」，詢問A「什麼時候懷孕？」、「預計2024年要懷孕？」，其中一名粉絲檢舉了那些匿名提問才發現對方都是自己追蹤的人，就是金赫拉已及另名演員李妸真，該網友說：「檢舉時，如果檢舉的對象是追蹤名單裡的人，帳號就會顯示出來，看來金赫拉和李妸真都不知道^^。」



▼李妸真



爆料的網友說A演員的粉絲們都知道此事，且譴責金赫拉和李妸真就算與他人交情多深都不該那樣說話，已構成性騷擾。金赫拉恐涉及性騷擾一事正在韓網發酵中。

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