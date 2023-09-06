《黑暗榮耀》《驅魔麵館2》金赫拉遭D社爆校園霸凌，否認但拜託延後報導

今（6）日韓國演藝圈再度爆出演藝人員過往學生時期曾涉及校園霸凌（校園暴力），被爆料的人即演過《黑暗榮耀》「李蓑羅」及《驅魔麵館2》「崔加利」的金赫拉。

據‎Dispatch（D社）報導，金赫拉曾就讀「尚智女中」，他們收到10多名校友的爆料並從中篩選可證明的內容。相關資料顯示金赫拉曾是「Big尚智」一員，該團體會向同學勒索錢財作為娛樂用，要不到錢就會辱罵甚至施暴，有學妹爆料當時受到「Big尚智」學姐們欺負，金赫拉確實就在其中，另外也有人爆料幫金赫拉跑腿買過香菸、錢被金赫拉搶去唱KTV。



除了接收爆料，D社亦取得了金赫拉的說法。金赫拉承認自己是Big尚智一員，但否認Big尚智完全是不良團體，表示只是一群親近的人組成的團體，不過承認自己是暴力事件中的「旁觀者」且道歉，「我沒有辱罵或是動用暴力，但為什麼會出現我的名字？當時（我）在旁邊嗎？還是從旁經過了嗎？我從來沒有主導過……或許（我）對後輩們遭受的傷害不以為然，現在想想，旁觀的錯誤也非常大。」

對於指使人跑腿買過香菸、搶他人錢財去唱KTV，金赫拉完全否認，否認自己會抽菸，還強調「當時的男朋友不喜歡抽菸的女生」；承認愛唱歌但否認搶錢去唱KTV，不過補充自己並不清楚朋友們消費的錢是從何而來。

還有爆料者提供了尚智女中出身的人在kakaotalk上聊天的內容，當金赫拉演出校園霸凌題材《黑暗榮耀》後，他們紛紛諷刺金赫拉「遇到人生角色」、「拍了真實的模樣？」、「語氣和中學一模一樣」。由於曾有演員透露《黑暗榮耀》開拍前做過調查確認演員是否曾涉及校園霸凌，如今金赫拉卻被爆出曾涉入，情況顯得更為尷尬。



D社在報導末尾更表明早在6月就結束了金赫拉的採訪，但金赫拉當時擔心影響主演的《驅魔麵館2：全面回擊》，拜託了D社延後報導，D社考慮其他演員與工作人員的辛勤便照做了。

目前各大媒體包括D社都沒能再取得金赫拉與其經紀公司回應，串流平台Coupang Play開第一槍取消了金赫拉於人氣情境節目《SNL Korea 4》的播出，連同先前的預告貼文都刪除。



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