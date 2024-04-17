曾被视为「本色演出《黑暗荣耀》」，金赫拉与霸凌当事人达成和解，但仍受质疑

2022年底演出《黑暗荣耀》爆红的金赫拉，隔年被爆校园霸凌（校园暴力）演艺事业停摆，昨（16）日经纪公司发布声明表示与相关当事人和解。

金赫拉经纪公司表示：「金赫拉及本公司，就去年的一系列事件与当事人了见面，整理了长久以来的记忆并互相理解，且决定为各自的生活加油。」金赫拉也透过经纪公司发言：「为了更加严格审视自己，以成为有责任感的社会人，烦恼了一段时间该如何是好。为了报答大众的喜爱，将以严肃的心态，诚实地重建人生。」

金赫拉经纪公司的声明等同金赫拉与事件相关人士和解，并宣告复出，但未获得韩国网友接受，网友讽刺「记忆还能整理吗？」、「看来就是用钱解决了」等等，韩国媒体如‎《TVDaily》质疑金赫拉的立场从头到尾都站不住脚，提出：「霸凌争议真的结束了吗？」而《世界日报》直言「大众不是傻瓜」，认为金赫拉的声明含糊，有被原谅的机会但该道歉的时候就该道歉。



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