金在中和K.Will初見面也太勁爆！金在中：「哥，要我教你Kiss嗎？」

金在中的YouTube節目《在朋友》最新一集邀來老朋友K.Will，不過他們竟是出道以來首次在鏡頭前同框，初見面的勁爆故事也是首度公開。

K.Will和金在中過去只有同場過一場拼盤演唱會（2007年Dream Concert），不過他們在出道前就熟識了，東方神起出道曲〈HUG〉是K.Will導唱兼和聲的，如果要算細算每個人的Part，K.Will可能還是最多的，金在中都說K.Will「是我們第六位成員」。金在中等人確定以「東方神起」出道時，K.Will接到金在中電話聽到團名時還滿頭問號。



K.Will憶起Dream Concert和東方神起同場，當時東方神起粉絲佔領了大部分觀眾席，而自己剛出道粉絲寥寥無幾，不過東方神起在後台受其他歌手歡呼時，不忘尋找K.Will和他打招呼、恭喜他出道，讓他當下非常感動。後來登台演唱，就算全場的人都不認識他，他也得到了很大的力量不怯場的完成表演。



重點是K.Will和金在中的初見面！K.Will透露Cyworld（韓國早年的社群網站）上有張他和金在中、金俊秀在錄音室的合照，那就是他們的初見面。K.Will栩栩如生描繪他們三人的初見面，金俊秀穿著制服對他表演撲克牌魔術，金在中驚天動地的對他說：「哥，要我教你Kiss的技巧嗎？」



K.Will堅決沒有加油添醋，繼續說：「然後我就問：『你在說什麼屁話？』」結果金在中就握住了K.Will的手，不是淺淺的親親而已，是對他的手臂深吻Kiss了！K.Will心裡想說：「這世上就是有一些瘋子啊！」而金在中強裝鎮定(?)，冷靜的替自己辯護那是一個電影（《My Girl／小鬼初戀／寶貝小情人》）的名場面，小孩子因為沒有接吻過，所以吻了自己的手背試圖感受。



製作單位對金在中說：「電影裡都是小孩子……」金在中很激動：「我當時也十幾歲啊！」結果他接下了的話讓情況更詭異了，他對K.Will說：「哥成年了，但我還十幾歲。」K.Will：「十幾歲的人對一個成年人說：『要我教你Kiss的技巧嗎？』」（按：一切發生在金在中出道前，他韓國年齡18歲以前，K.Will 27歲以前）



金在中繼續解釋自己是以一個孩子的角度，還很純真的看待世界、對世界充滿好奇……最後仍講不贏K.Will放棄了，K.Will還發現他急得跺腳XD。

▼完整節目（〈Hug〉5:29、Dream Concert 7:20、金在中Kiss K.Will 14:14）



▼節目過後合照XD



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