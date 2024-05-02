粉絲便宜賣掉專輯的理由，看了要淚奔ㅠㅠ（feat. Fly To The Sky Brian & 2am瑟雍）

你是某歌手的粉絲嗎？你是追星人嗎？有些粉絲為何要上網賣掉專輯（CD），或許你能體會……

金在中日前在自家YouTube節目《在朋友》和歌手K.Will聊起實體專輯，兩人對於專輯被拿到網路低價販賣很難過，不過金在中表示自己看了Brian親自和粉絲二手交易的YouTube影片後，能諒解粉絲有特殊理由，K.Will也嘆氣粉絲對他說「喜歡K.Will是一種興趣」，而要維持興趣並不容易。



*先前報導：‎金在中當面向K.Will要IVE簽名！K.Will透露親眼見過電視節目丟自己專輯

粉絲有什麼特殊理由會把專輯賣掉呢？又為什麼要低價販售專輯呢？金在中所說的Brian與粉絲二手交易的YouTube影片，內容是這樣的……

Brian生活頻道的PD意外發現有人在胡蘿蔔市場（二手兼勞力販售網站）上架好幾張Fly To The Sky（成員包含Brian與煥熙二人）專輯，團體與成員solo的所有專輯幾乎都有，還連同一張Brian的簽名照整組販售。Brian知道後說「可能是年紀大了發覺不需要」，但不敢探究真正理由：「我怕我會想打他（粉絲）。」不過仍好奇自己的音樂怎麼了、粉絲是不是愛上別的偶像了，後來聽到那些專輯總共才賣6萬元（約台幣1347元，港幣344元）臉都綠了。



Brian包緊緊和粉絲交易，才問一句「為什麼要賣掉」被粉絲認出來：「你是Brian歐巴對吧……」挺著8個月的孕肚的粉絲解釋自己要生孩子了，家裡沒有位置才賣掉，但表示和他見面的回憶會好好珍藏。粉絲內疚的哭了，不斷說著抱歉，表達自己仍是粉絲（最近看了煥熙的solo演唱會），Brian明白她的為難安慰她、抱抱她，並和她合照，最後把專輯抱回去開箱，不過直到最後都不能理解粉絲「廉價販售」。



粉絲為何要賣如此便宜？底下有網友替粉絲說話，喊話Brian別因為專輯被低價賣而受傷：「哥，其實是為了粉絲才便宜賣的，如果單純用送的，根本不需要的人也可以拿，所以希望真正喜歡的人用低價帶走、好好使用。」留言獲3500多讚。也有人指出該粉絲能拿到的簽名照中獎機率非常低，認可她是真粉絲，況且專輯年齡最老有25年，保存到現在很難得，為了現實生活清出來無可厚非。



另外，過去也有其他偶像拍攝類似的內容，如2am瑟雍。瑟雍遇到的粉絲是想專心讀書的高三生，她同樣以低於原價賣掉專輯（一整箱專輯賣10萬韓元，約台幣2244元，港幣573元），也對瑟雍表示最近才看了本命趙權的音樂劇。瑟雍溫柔的付錢但要她留著專輯，他會在上頭簽名，更讓她和趙權通電話。趙權劈頭先問粉絲為何賣掉，但聽到她是高三生口氣放軟，和瑟雍都為她的考試之路加油。



ZE:A帝國之子光熙也和粉絲交易過專輯，不過完全是喜劇片XD。粉絲瞥見光熙親自交易就想躲起來，光熙相當激動的「質問」她，對方坦承帝國之子「一直不回歸」。光熙同樣無法理解粉絲把價格訂得很低，一張專加上一些週邊共1萬韓元（約台幣224元，港幣57元），還自主抬高10倍價格怒喊：「我也有自尊心啊！」



光熙的話或許蓋括了所有歌手的心情：專輯被便宜賣出很傷自尊心，不過若偶像都能知道粉絲的用意就好了，粉絲追星從來就不是為了賺錢，只是一份喜愛、支持的心，若是礙於現實生活不得已賣掉收藏，肯定也是經歷過掙扎的。許多粉絲應該對以上內容心有戚戚焉吧！

▼以上原片（光熙交易專輯是全片部分內容，已定位）



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