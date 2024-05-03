IVE秋天&李瑞喊他「叔叔」！金在中一度自暴自棄自稱爺爺，聽到「臉讚叔叔」笑了

金在中才在K.Will作客《在朋友》時，開口要了IVE簽專，因為K.Will是IVE經紀公司STARSHIP娛樂的大師兄，沒想到過了幾週金在中如願收到IVE簽專，還是IVE親自送的！

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IVE大姐秋天（GAEUL）與老么李瑞（LEESEO）共同來到《在朋友》，登場就獻上了親筆簽名專輯，金在中表示自己已經很久沒收到簽專了，問她們是不是聽說他向K.Will要了簽專，她們否認，金在中趁機吐槽K.Will：「那哥在STARSHIP已經沒有什麼影響力了。」



1986年生38歲的金在中，一開始聽見李瑞2007年生（17歲）便嚇一跳，兩人相差21歲，而秋天2002年生（足歲21），也和金在中差了16歲。講到年齡，金在中忍不住問李瑞：「真的想稱呼我『在中叔叔』」嗎？」因為李瑞在節目前書面訪問如此回答。



金在中喊受傷，李瑞問：「那要叫哥哥嗎？」金在中卻不好意思的說不會強迫她，突然很開放（自暴自棄XD？）的說：「叫『大叔』也可以，叫『爺爺』也可以。」不過秋天喊他「叔叔」，他突然又僵掉，愣了一下才說：「叫『叔叔』的話……沒關係沒關係……」後面又笑著說自己就是「叔叔粉絲」。



聊到如何被經紀公司挖掘並出道的，李瑞是SM娛樂兒童模特兒出身，後來到STARSHIP實現歌手夢，秋天是高中參加舞蹈社被STARSHIP相中，金在中則是參加了SM選秀比賽。金在中表示自己當時贏得了「外貌讚」（最佳外貌），李瑞默默冒出一句「臉蛋讚在中叔叔」，金在中這時就笑得很開心了：「聽起來還不錯耶！」



還有件趣事，金在中回想曾在日本電視台TBS和IVE同台，栩栩如生的重演剛時從遠方走向舞台，經過IVE突然察覺「她們在我上面」，因為她們身高太高了！本身身高就高，還穿上高跟鞋！金在中當下乾脆遠離她們所在的舞台中心，還盡全力把自己蜷縮：「想要看起來更小隻。」搞怪行徑逗笑秋天和李瑞。金在中忍不住讚嘆：「太羨慕了，要吃什麼才能長那麼高？」



看完此集《在朋友》，網友留言「不是，每次女團出演的時候，金在中講話能感受到媽媽的氛圍ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」、「啊，真搞笑ㅠㅋㅋㅋ從來沒人喊過叔叔所以很震驚，但聽到IVE們年齡差又覺得哥哥這個稱呼不太適合ㅠㅋㅋㅋ」、「漂亮的孩子+漂亮的孩子+漂亮的孩子……」、「在中哥現在應該要當電視MC了，不管是誰演出都很舒服有趣啊」、「這哥怎麼可能不老啊……感覺60歲的時候也是這張臉」……等等。

▼IVE篇《在朋友》完整節目（IVE登場送專輯5:37，身高話題11:54）（可開英文CC字幕→自動翻譯→中文）



▼金在中與秋天、李瑞的〈HEYA〉Challenge也已公開



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