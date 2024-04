華莎出道十年獻單獨初體驗，6月16日南港展覽館辦FANCON

華莎三月底甫來台參加音樂節活動,火辣演出深受南台灣民眾的喜愛,即將迎接出道第十年的華莎如今也宣布好消息,將舉辦個人首次粉絲演唱會的!

自認與粉絲都是「Twits」(傻瓜)的華莎,這次要把珍貴的第一次獻給粉絲們,HWASA the 1st FANCON TOUR [Twits] in Taipei確定將於6月16日(日)在南港展覽館 1館舉辦,門票將於4月20日下午13:08於年代售票系統正式開賣,詳情請洽主辦單位和協整合行銷臉書。

華莎以MAMAMOO成員的身份進入樂壇,並憑藉《Mr. Ambiguous》、《Um Oh Ah Yeh》、《You're the Best》、《Yes I am》等MAMAMOO的熱門夯曲,在台韓兩地的音樂界均贏得廣泛喜愛。她不僅以絕佳的歌唱實力和性感火辣的好身材著稱,更於2019年以單曲《Twit》正式作為solo歌手出道,隨後發行的《Maria》和《I Love My Body》進一步鞏固了她獨特藝人的地位。除了音樂成就,華莎因其坦率、大剌剌的個性,再加上於綜藝節目《我獨自生活》,以及和李孝利、嚴正化、Jessi組成限定女團「退貨遠徵隊」的《玩什麼好呢》中之表現,不僅贏得了觀眾的喜愛,也使她成為炙手可熱的綜藝嘉賓。

隨著出道第十年的日子將至,華莎將舉辦「HWASA the 1st FANCON TOUR [Twits]」,並從4月20日在首爾為巡演揭幕。這次巡演不僅是華莎回饋粉絲的一種方式,也是她與粉絲共同慶祝這個里程碑的特別時刻。華莎的Youtube頻道日前也釋出粉絲演唱會海報拍攝花絮,她表示選擇以粉絲見面會的形式開始會感到有些遺憾,因此決定舉辦一次讓粉絲們既能玩得開心又能聽得滿足的粉絲演唱會。演唱會主題「Twits」源自她的首張數位單曲,對她而言意義非凡,象徵著她和粉絲之間的特殊聯繫。橘色作為海報的主色系,不僅反映了華莎的個性,也成為了這次活動的象徵色彩。

華莎強調,這是她首次舉辦個人粉絲演唱會,她將之視為一段非常珍貴的時光。除了將表演歌迷耳熟能詳的經典曲目外,她和團隊也在準備一些有趣的內容,以確保這次巡演能成為一次難忘的體驗,華莎迫不及待地想要與粉絲們相見,共同創造更多美好回憶。HWASA the 1st FANCON TOUR [Twits] in Taipei確定將於6月16日(日)在南港展覽館1館舉辦,票價共有新台幣$2800 / $3800 / $4800 / $5800等四種票價,門票將於4月20日下午13:08於年代售票系統正式開賣,詳情請洽主辦單位和協整合行銷官方臉書專頁。

