殷志源加入《熊孩子》打造專屬遊戲室很幸福，結果遭希澈&李常敏入侵馬上變臉

喔摸，小編看了這集跟媽媽們一樣血壓要升高……

水晶男孩殷志源在實境綜藝節目《我家的熊孩子》首播初期就以來賓身分登場過，今年初376集和老班底Super Junior希澈一起「沉迷電玩」讓節目媽媽們相當頭痛，不過成功創造話題。



上週日播出的EP.386，他正式加入《我家的熊孩子》長期陣容，節目公開了他開設工作室的內容，原以為是要做音樂用，殊不知是打電動用！他說他怕媽媽唸不停，便乾脆租個房子把家裡的電玩設備都搬出來。如此一來便能肆意玩樂。為了能讓打遊戲的過程更加舒適，他還搬了小冰箱、買了便利商店會有的煮拉麵機，幸福表情表露無遺。



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不過，這個幸福表情來到下一週就變成不滿的臉了，因為他的遊戲室遭到希澈和李常敏入侵！

最新EP.387，希澈和李常敏各帶一箱行李到訪，還以為是送禮，結果沒那麼好心，他們竟是要把殷志源的遊戲室侵占成「熊孩子根據地」，把自己的動漫美少女手辦（公仔）和想喝的酒都擺進來，還挪動殷志源本的擺設，殷志源發火也阻止不了，乾脆繼續打電動逃避現實。



後續三個人一起在陽台喝酒，氣氛似乎稍微緩和。希澈問殷志源和李常敏是否想再婚，他們表達百分百肯定，結果希澈說他不想結婚，結了也會離，忍不住讓人聯想是否故意開啟話題，要向媽媽暗示自己不結婚了？看來真的只能「和自己結婚」啊！



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