MAMAMOO&OH MY GIRL所屬社RBW授權「AI聊天app」使用偶像藝人真實形象，付費可進行「火辣對話」！網怒批深偽犯罪要求下架

韓國娛樂公司RBW昨日宣佈旗下多名女藝人將以虛擬角色形式進駐AI聊天app，包括MAMAMOO的Solar、KARA許齡智、OH MY GIRL效定、YOUNG POSSE的Jiana等。 因付費功能的描述惹人聯想，立即引發抵觸輿論。

該app名為「Almigo」，由韓國AI技術新創公司KLLEON開發、提供次世代對話服務，用戶可以與多位AI虛擬角色自由對話，甚至積累好感度和升級。 之前提供的虛擬角色多為AI生成的虛擬人物，這次新增的角色則是四位K-POP女偶像，分別為MAMAMOO的Solar、KARA許齡智、OH MY GIRL效定、YOUNG POSSE的Jiana。 宣傳稿這樣寫道：「只需一支智慧型手機，即可體驗彷彿偶像就在你眼前般的沉浸式互動！」



▽新角色宣傳影片：



問題是，有網友分享了疑似app實際使用場景的畫面，其中竟包含付費選項：免費的基礎版只能進行簡單的日常對話，付費後的高級版旁邊標有「Spicy辣椒」圖示，稱「可以享受豐富刺激的對話」。 宣傳稿也有提到，部份功能需付費或註冊為高級會員，高級會員可以「體驗更深入、更自然的對話」。



除了app版的四位女偶像之外，該應用程式開發公司還在官網提供更多基於偶像藝人的AI虛擬角色聊天服務，包括男團ONF全部6名成員，男團ONEUS成員LEE DO，女團YOUNG POSSE其餘四位成員Doeun、Jieun、Yeonjung、 Sunhye，以及疑似以KARA許齡智為模版創建的「國語教師齡智」、「美術教師齡智」、「醫生齡智」，標籤tag包含「東洋人」「女性」「室內」等文字。



此舉立即在韓網引發強烈抵觸情緒，網友質疑付費對話可能涉及限制級內容，堪比利用深偽技術（deepfake）製作不雅影音的犯罪行為、令人作嘔，難以想像偶像本人會遭到何等程度的精神傷害。已有網友在X（Twitter）建立總攻帳號，號召大家檢舉app令其下架。



#공론화



소속사 RBW 에서 신규 론칭한 AI 채팅 어플 알미고에 > 소속 여자 아이돌 AI 챗봇 < 이 입점됨

이 어플은 유료 결제를 통해 선정적인 대화, 답장 수정 기능, 영상 통화, 호감도 기능을 사용할 수 있는 남성향 어플이며 유료 결제를 통해 여자 아이돌 AI 챗봇과도 > 선정적 대화 < 가 가능함 pic.twitter.com/Ms1ThLZLn2 — RBW AI 채팅 어플 반대 총공계 (@RBWUNION_STOP) June 5, 2025

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