【韓網熱帖】HIGHLIGHT演唱會宣傳影片出現「HIGHLIGHT X BEAST」

今日(2日),HIGHLIGHT通過官方社交媒體和YouTube頻道上公開了即將舉辦的演唱會宣傳影片,畫面上出現了BEAST的出道日「2009.10.16」和HIGHLIGHT出道日「2017.03.20」,兩個團隊名稱」HIGHLIGHT X BEAST」同時登場。

據經紀公司Around Us方面表示,他們與Cube Entertainment成功達成了「可以使用『BEAST』商標」的協議。 不過HIGHLIGHT將繼續以「HIGHLIGHT」這一隊名繼續活動。 Around Us還表示:「儘管與活動名稱無關,但再次能夠展示「BEAST」這個隊名讓人感觸頗多,我們希望這個消息能成為對出道15週年的HIGHLIGHT和粉絲們來說,是一份很有意義的禮物。 」



得知這一消息也令不少網友欣喜,大家紛紛表示:

1. 啊,會不會重新錄製BEAST時期的歌曲??

2. 瘋了,哪怕是聽到BEAST的名字我都想哭

3. OMY,我的BEAST

4. 我有個朋友從BEAST時期開始就是他們的粉絲,她真的要興奮死了

5. 光是聽到這個名字心臟就狂跳不止

6. CUBE終於鬆手了嗎

7. 真的,我要哭死了

8. 張賢勝和龍俊亨,會是完整體嗎?

9. 好像不是找回了BEAST這個名字,而是準備重新唱之前的歌

10. BEAUTY集合!!!!

11. 從來沒想過還能在官方場合看到BEAST這幾個字

12. 叫HIGHLIGHT名字的時間和叫BEAST名字的時間幾乎一樣長了

13. LIGHTS GO ON AGAIN

14. 這次我去不了演唱會的話真的會死

15. 所以之前HIGHLIGHT的演唱會上不能唱BEAST的歌?

16. 啊啊啊啊,我到底能不能搶到票啊

17. 怎麼辦,我已經開始激動了

18. 我不管,這次任何事情都不能阻止我去看演唱會

19. 那麼久了,是時候歸位了

20.HIGHLIGHT要比BEAST活動時間還長了,可是BEAST時期的回憶也很多啊

原文:https://theqoo.net/square/3165379981

