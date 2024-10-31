台韓合作選秀《SCOOL》練習生cover Beast〈Fiction〉獲好評！好到網推「直接組一團吧」

台灣與韓國合作選秀節目《SCOOL》，以台籍練習生為主體，還有韓國、中國與馬來西亞等國籍之練習生。主題曲任務後的首次對決進行到三分之二，最受推崇的表演即最新一集Beast（後Highlight）〈Fiction〉的cover。

首次PK為「KPOP金曲翻唱對決」，分成一到三世代cover曲兩兩組別對決，周孟潾、林川祐、林永一、韓晨、鄭元昕、彭义翔（彭義翔，馬來西亞籍）與黃耀冬七人cover二世代Beast的〈Fiction〉，開頭周孟潾便突破以往表現，歌舞都相當穩定，林川祐、鄭元昕與彭义翔等人的Part也受到其他練習生或導師們驚呼，尤其是彭义翔一甩初登場時的破音陰霾完美獻唱，這場表演可說是目前播出以來反響最熱烈的舞台。



▼節目現場演出（已定位1:25:57）



▼純享版



一向嚴苛的李洪基導師評價「目前完成度最高的」、「在各自負責的段落都展現自己的魅力」，導師們特別稱讚彭义翔和周孟潾，可惜的是韓晨依然犯類似錯誤，被羅志祥導師直指「不在這首歌裡面」。



YouTube與Threads台灣網友們熱烈討論此表演，從表演到造型都被稱讚一番，如「表演太好看了！都忘了是比賽」、「本週最強，陷入fiction 宇宙無法自拔」、「這組妝髮都很適合」、「簡直完美，歌的感情都傳達出來，咬字清晰同時唱得好穩定，全開mic也這麼穩定真的好扯」、「可以直接原地出道了」、「我要瘋了Fiction組要多帥」……等等。

而對個人的評論，討論最高是初登場便進入過出道組「夢之隊」，還被導師們評為第一名的鄭元昕，鄭元昕由於在主題曲表現較不突出，此次〈Fiction〉重新獲得觀眾矚目，許多網友都表示他跳得好、副歌真假音轉換也很厲害，被他電到垂直入坑，甚至因他「中了Fiction的毒」。此外，周孟潾驚豔的演出、林川祐令人安心的帶隊、彭义翔秀出穩定高音，也都受到肯定。

▼鄭元昕直拍公開不到兩天已破2萬點閱



▼彭义翔直拍點閱目前是〈Fiction〉第二高



▼周孟潾



▼林川祐



和導師意見一樣遺憾之處是，韓晨的進步空間還很大，不少人認為如果〈Fiction〉組不是選韓晨，而是選最後去了一世代H.O.T.〈We Are The Future〉的李振浩，「那麼〈Fiction〉組就完美了」。



〈Fiction〉播出的此集第5集，亦被評價為目前為止最好看的一集，練習生們的大進步有目共睹。本週六（11月2日）播出的第6集將會首次出現淘汰者，預告透露了三世代對決中，cover MONSTA X〈Shoot Out〉的組別不如cover EXO〈CALL ME BABY〉的組別穩定。



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