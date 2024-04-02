浪漫「姐弟戀」新劇《畢業》公開魏嘏雋&鄭麗媛曖昧十足的特別版海報：快親到嘴唇讓人心癢難耐～

最擅長「姐弟戀」題材的安畔錫導演出手（《經常請吃飯的漂亮姐姐》&《春夜》），新劇《畢業》的鄭麗媛搭檔魏嘏雋畫面一出，就讓人更期待啦！！！

tvN全新浪漫韓劇《畢業》公開了鄭麗媛與魏嘏雋的第二版雙人海報，雙脣即將靠近、更加誘人的畫面也讓人浮想聯翩。



《畢業》講述補習班的明星講師徐惠珍（鄭麗媛 飾）與新人講師、昔日學生李俊浩（魏嘏雋 飾）睽違10年再見面，兩人之間令人興奮又甜蜜的午夜浪漫故事。



▼鄭麗媛飾演擁有14年教學經驗的明星講師「徐惠珍」，曾經竭盡全力送入名牌大學的「笨蛋學生」李俊浩時隔10年再次出現，讓她的日常生活和內心變得嘈雜起來。

▼魏嘏雋飾演新人講師「李俊浩」，他放棄了待遇優渥的大企業的工作，10年後回到了讓他人生逆轉的恩師徐惠珍所在的補習班任職，他的出現也深深觸動著她的心。劇中也預計將講師們豐富多彩、忙碌奔波的有趣故事一一呈現。

特別是，該片是創作了《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《春夜》、《密會》等多部姐弟戀經典韓劇的安畔錫導演新作，令人相當期待。

《畢業》將於5月11日晚間9點20分首播。

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