【韩网热帖】HIGHLIGHT演唱会宣传影片出现「HIGHLIGHT X BEAST」

今日(2日),HIGHLIGHT通过官方社交媒体和YouTube频道上公开了即将举办的演唱会宣传影片,画面上出现了BEAST的出道日「2009.10.16」和HIGHLIGHT出道日「2017.03.20」,两个团队名称」HIGHLIGHT X BEAST」同时登场。

据经纪公司Around Us方面表示,他们与Cube Entertainment成功达成了「可以使用『BEAST』商标」的协议。 不过HIGHLIGHT将继续以「HIGHLIGHT」这一队名继续活动。 Around Us还表示:「尽管与活动名称无关,但再次能够展示「BEAST」这个队名让人感触颇多,我们希望这个消息能成为对出道15周年的HIGHLIGHT和粉丝们来说,是一份很有意义的礼物。 」



得知这一消息也令不少网友欣喜,大家纷纷表示:

1. 啊,会不会重新录制BEAST时期的歌曲??

2. 疯了,哪怕是听到BEAST的名字我都想哭

3. OMY,我的BEAST

4. 我有个朋友从BEAST时期开始就是他们的粉丝,她真的要兴奋死了

5. 光是听到这个名字心脏就狂跳不止

6. CUBE终於松手了吗

7. 真的,我要哭死了

8. 张贤胜和龙俊亨,会是完整体吗?

9. 好像不是找回了BEAST这个名字,而是准备重新唱之前的歌

10. BEAUTY集合!!!!

11. 从来没想过还能在官方场合看到BEAST这几个字

12. 叫HIGHLIGHT名字的时间和叫BEAST名字的时间几乎一样长了

13. LIGHTS GO ON AGAIN

14. 这次我去不了演唱会的话真的会死

15. 所以之前HIGHLIGHT的演唱会上不能唱BEAST的歌?

16. 啊啊啊啊,我到底能不能抢到票啊

17. 怎么办,我已经开始激动了

18. 我不管,这次任何事情都不能阻止我去看演唱会

19. 那么久了,是时候归位了

20.HIGHLIGHT要比BEAST活动时间还长了,可是BEAST时期的回忆也很多啊

原文:https://theqoo.net/square/3165379981

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻