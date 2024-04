SEVENTEEN的隊長和副隊長都健康回歸了!最新的演唱會上也終於是完完整整的13人~。

昨天(31日),男團SEVENTEEN在仁川亞運主體育場舉行了安可巡迴演唱會「SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO INCHEON」的最後一場公演,自去年7月起舉辦的國內演唱會「SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ TO SEOUL」以來,時隔約8個月,兩度線下公演一共吸引了56,000名觀眾,過程相當精采。





而在演唱會結束後所公開的預告片中,宣佈了SEVENTEEN的精選專輯《17 IS RIGHT HERE》將於4月29日發行的消息,隨後也在網上引發了熱烈討論。

▼預告中,Hiphop Team、Performance Team、Vocal Team依序亮相,所有人都到齊了!



▼此次回歸的概念影片:



這一次回歸也是久違地13人完整體活動,因健康問題而休息的隊長S.COUPS與二哥淨漢都歸隊,相信2024年會給粉絲CARAT們帶來更精彩的演出!

