導演啊，為什麼要剪掉這段？《淚之女王》未公開吻戲大公開，金秀賢金智媛太會親了

《淚之女王》雖然已經殺青，但餘韻未了，「白洪CP」未公開吻戲一曝光即刻點燃所有觀眾的好奇心。

日前，《淚之女王》劇組公開了男女主角金秀賢和金智媛拍攝的，但未在正片裡出現的吻戲，甜蜜程度看得觀眾忍不住大吼「導演啊，為什麼要剪掉????」

金秀賢和金智媛在劇中飾演了一對結婚3年，但因為種種原因漸行漸遠的夫妻。 雖然海仁（金智媛 飾）和賢祐（金秀賢 飾）一直徘徊於矛盾、誤會與愛情之間，但德國蜜月旅行確實整部戲最甜蜜的存在。 可惜的是正片播出時，不少美好、溫馨、甚至是天都爆表的戲份都未被觀眾看到。



劇組公開的刪減吻戲中，金秀賢和金智媛如同一對真實的新婚夫婦，經常情到濃時就忍不住kiss，親完後還會對視微笑。



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얘들아 잠만 타임 진짜 타임 이게 뭐냐?

이거 존X 고자극이잔아 pic.twitter.com/vZdwsTnpXw — MAIO (@l9921Ol9) May 5, 2024

未公開吻戲看得觀眾們忍不住表示：「導演，你不如把我刪了吧」、「至少還能看到，也算是安慰了」、「殺青之後才公開，著也太殘忍了」、「導演，為什麼不放在正片裡？我就問你為什麼???」、「兩人真的在交往嗎？氛圍感瘋了」等。

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