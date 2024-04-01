「柳韓戀」終章：柳俊烈工作不受影響，4月開拍新電影！惠利赴泰繼續拍《熱帶夜》

柳俊烈、韓韶禧和惠利三人的愛恨情仇隨著韓柳分手、韓韶禧道歉等逐漸落下帷幕。

柳俊烈和韓韶禧的戀情雖短暫卻可謂轟轟烈烈，這兩週一直處於全民關注的狀態下，每天都登上熱搜。 韓韶禧單方面瘋狂輸出，柳俊烈卻始終不露面、不回應，最終僅以一通官方聲明表示已與韓韶禧分手，顯得一直和粉絲、網友隔空交流的女方異常「活躍」，不少人支持、心疼韓韶禧的同時也有部分人表示很反感。



日前，柳俊烈所屬經紀公司官宣他將全面恢復工作，於4月正式進組拍攝電影《啟示錄》，該影片是《屍速列車》、《屍速列車：感染半島》、《謗法》等導演延尚昊的新作，講述了講述一名牧師在自己的孩子失蹤后自己追捕嫌犯的故事，將由柳俊烈和申賢彬主演。



與此同時惠利也回歸本職工作，她將前往泰國繼續拍攝電影《熱帶夜》。 電影講述在即便深夜依舊高溫的城市曼谷，一夥人為了生存而全身心投入的最滾燙的24小時，由禹棹奐、張東健和惠利等人出演，惠利將在其中扮演和男主角泰康（禹棹奐 飾）一起在曼谷激烈生活的鋼管舞者，曾是一名女團成員。 影片已於1月25日開機。



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