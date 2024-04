SEVENTEEN的队长和副队长都健康回归了!最新的演唱会上也终於是完完整整的13人~。

昨天(31日),男团SEVENTEEN在仁川亚运主体育场举行了安可巡回演唱会「SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO INCHEON」的最后一场公演,自去年7月起举办的国内演唱会「SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ TO SEOUL」以来,时隔约8个月,两度线下公演一共吸引了56,000名观众,过程相当精采。





而在演唱会结束后所公开的预告片中,宣布了SEVENTEEN的精选专辑《17 IS RIGHT HERE》将於4月29日发行的消息,随后也在网上引发了热烈讨论。

▼预告中,Hiphop Team、Performance Team、Vocal Team依序亮相,所有人都到齐了!



▼此次回归的概念影片:



这一次回归也是久违地13人完整体活动,因健康问题而休息的队长S.COUPS与二哥净汉都归队,相信2024年会给粉丝CARAT们带来更精彩的演出!

