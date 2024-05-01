SEVENTEEN新專輯《17 IS RIGHT HERE》發行首日就售出226萬張，刷新精選專輯新紀錄

男團SEVENTEEN的精選專輯創下了新的紀錄。

29日，SEVENTEEN正式發行了精選專輯《17 IS RIGHT HERE》。 根據Hanteo Chart，《17 IS RIGHT HERE》發佈當天就售出了2,269,060張，成功登上了Hanteo Chart的「每日音樂專輯榜」榜首，同時超過了IVE的第二張迷你專輯《IVE SWITCH》（售出74萬張）。憑藉此佳績，《17 IS RIGHT HERE》成為了韓國流行音樂歷史上首張首日銷量最高的精選專輯。 正是因為這是一張收錄了熱門歌曲的精選專輯，該成績才更加令人難以置信。

除此之外，《17 IS RIGHT HERE》在17個國家和地區的iTunes專輯榜上名列第一。 主打曲《Maestro》也在國內外音樂榜單上大放異彩。 《Maestro》在發佈後立即登上了西班牙、印尼、菲律賓、墨西哥、巴西、厄瓜多和新加坡等32個地區和國家的iTunes單曲榜榜首。

於此同時，HIP-HOP小分隊的《Lalali》，Perfomance小分隊的《Spell》以及主唱隊的《青春讚歌》全都進入了韓國主要音樂榜單。



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