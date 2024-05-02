HYBE五首「新歌」的最新戰況！神仙打架：SEVENTEEN、Zico&Jennie、NewJeans中間夾著IVE

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近期HYBE與ADOR閔熙珍大戰激烈，不曉得是否有對旗下歌手團體的回歸造成正面或者負面的影響，也有粉絲擔心因為關注此事導致本命回歸都不被大眾看見，大家又是怎麼想的呢？

我們就來看看HYBE旗下的歌手團體發佈新歌後的最新戰況吧！（所屬公司跟子公司我也會寫出來的）今早目前有五首歌曲在youtube上的發燒TOP.10中。（#數字為當下排行）

（截圖時間為2024年5月2日上午10:50，此紀錄為台灣網域）



▼SEVENTEEN〈MAESTRO〉MV，觀看次數：2295萬（所屬HYBE旗下子公司PLEDIS娛樂）#1



▼Zico〈SPOT!〉MV feat. Jennie，觀看次數：2044萬（所屬HYBE旗下子公司KOZ娛樂）#2



▼IVE〈HEYA〉MV，觀看次數：2100萬（所屬STARSHIP娛樂）#3



▼NewJeans 先行曲〈Bubble Gum〉MV，觀看次數：1977萬，5月24日將以主打歌〈How Sweet〉回歸（所屬HYBE旗下子公司ADOR）#4



▼SEVENTEEN的主唱小分隊〈青春讚歌〉純享版，觀看次數：93萬，5月24日再出MV。#5



▼(G)I-DLE雨琦〈FREAK〉MV，觀看次數：1835萬（所屬Cube娛樂）#6



▼SEVENTEEN的HIPHOP小分隊〈LALALI 〉純享版，觀看次數：72萬，5月10日再出MV。#10



目前SEVENTEEN與IVE的兩首主打歌戰況非常激烈，隨時都會超越對方的觀看紀錄，持續飆升中。





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