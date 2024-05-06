邊佑錫啊，你怎麼這麼愛演「美強慘」角色？ 2次死亡，這一次還能再拯救一下吧

目前韓劇圈的大勢是哪位，一定是憑藉《背著善宰跑》而人氣大爆發的「善宰」邊佑錫啦。

《背著善宰跑》是tvN推出的月火劇，講述了34歲的任率（金惠奫 飾）為拯救死亡的最愛本命柳善宰穿越回19歲後獨自奮鬥的故事。 邊佑錫在劇中展現了19歲純情男高中生和34歲魅惑頂流的雙重魅力，尤其是前6集中塑造的「純愛戰神」19歲善宰的形象俘獲了廣大觀眾的心，邊佑錫也憑藉著角色熱度上升到了話題榜第三名，排在他前面的則是《淚之女王》的金秀賢和金智媛。



1991年出生的邊佑錫在2010年就踏足模特兒圈，直到2016年才改變賽道當了演員，第一次出演的就是羅文姬、金英語、申久等影視劇圈超級大前輩的作品，之後雖然也陸續出演過《月之戀人－步步驚心：麗》、《舉重妖精金福珠》、《加油吧威基基2》、《請輸入檢索詞WWW》等人氣作品，但飾演的都是戲份較少的配角。

直到2019年開始出演《花黨：朝鮮婚姻介紹所》才慢慢進入觀眾的視線，這之後的《青春紀錄》、《花開時想月》、《20世紀少女》、《大力女子姜南順》等積累起知名度，得到更多的關注和熱度。

不知道大家有沒有發現了一個「怪像」，邊佑錫主演（戲份較多）的作品中，人設結局都是死亡，在「美強慘」這條賽道上無人能敵。 首先是電影《20世紀少女》，邊佑錫以高中生「馮雲浩」形象亮相，和女主角金裕貞上演了一齣青春愛情劇，只是他的生命永遠停留在了最青春的少年時期，「是讓你數十個數就現身的人，這次卻隔了一個世紀都沒來」！



接著是憑藉反派瘋批人設在《大力女子姜南順》中大放異彩的「柳施吾」，7歲被遺棄，被最殘忍的黑手黨養大，明明是腹黑反派外在形象，仔細了解后卻是純純的戀愛腦，對女主有著近乎偏執的愛，最後的結局更是在女主面前一槍了結的生命，用死亡加深了女主對自己的印象。



류시오 남순이 앞에서 자살?????,

시오남순멸망하다…….

끝까지 남순이만 쳐다보다가 죽잔아ㅠ… pic.twitter.com/gcnlYvclbd — 뚜깅이.. (@yuouooO) November 26, 2023

最後就是目前正在熱播的《背著善宰跑》，第一集就放了大招，頂流「柳善宰」墜樓死亡！！！不過隨著劇情的推進，雖然「善宰」已經死亡 了2次，還有最新一次的重傷，但好在還有wuli迷妹任率的拯救，也讓觀眾們對男主的生存抱有極大的期待，沒死透，還能再救救！！！



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞