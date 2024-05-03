SEVENTEEN也囤積專輯？日本街頭出現大量廢棄專輯！網友緊急維護：該死的小卡文化

音源灌水、專輯囤積等一直都是歌迷們所不齒的行為，但一些經紀公司為了銷量和人氣，不惜違規也要做出這些事情。

人氣男團SEVENTEEN回歸之際卻突然陷入囤積專輯負面消息中。 4月29日，SEVENTEEN正式發行了精選專輯《17 IS RIGHT HERE》，主打歌《MAESTRO》風格獨特備受好評。 精選專輯在上架首日銷量就達226萬張，創韓國流行音樂歷史新紀錄。 專輯在17個國家和地區iTunes專輯榜上奪冠，主打曲《Maestro》在全球32個國家和地區iTunes單曲榜登頂。 其他曲目也進入韓國主要音樂榜單。

不過韓國知名論壇PANN上有網友公開了多張日本街頭照片，街上出現大量被丟棄的SEVENTEEN全新專輯，一箱箱一袋袋幾乎都是嶄新的。 相關內容引發了網友們關注的同時，也帶動了大家的討論。



廣大網友網友們紛紛替SEVENTEEN解釋，表示：「應該不是囤積專輯，而是為了小卡，抽走小卡專輯就沒用了，愛豆的粉絲文化也太奇怪，都是為了小卡或者為了簽售會中獎才買的，有人一次性買了這麼多，根本就是污染環境」、「 又不是只有SEVENTEEN一家這樣，人氣團回歸的時候大部份都是啊，而且這是日本店方做出來的事情，又不是粉絲」、「我是別家粉絲，其實大家都一樣」、「沒追過星嗎？追星族都知道是怎麼回事」、「不尊重偶像的努力」等。

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