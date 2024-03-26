「會無悔的去愛去幸福」李相燁親自發婚紗照！底下藍勾勾祝福滑不完～♥

李相燁前天24日與圈外人女友結婚，一眾好友到場祝福，昨（25）日傍晚他親自發布婚紗照與感言，底下留言同樣星光熠熠。

*先前報導：‎李相燁昨婚禮滿面春風♥ 大神劉在錫任MC，好友溫朱莞、張聖圭、尹啟相、金知碩等出席



李相燁親自發布婚紗照，小小曝光了妻子部分容貌，感性寫下：「遇到了想共度一生很帥氣朋友。剩下的所有瞬間，會無悔的去愛去幸福。和我們一起度過新春，在首日祝福我的所有人，在此表達真心的感謝，真的非常感謝。對一直支持我們的所有粉絲、朋友、家人們，會成為更上一層樓的人、作為演員報答大家，感謝大家。」



底下「藍勾勾」名人留言可說滑不完，有趣的是，最高愛心數竟是‎《第六感》螢幕CP對象Jessi，Jessi用了好幾個表情符號，似乎很興奮：「婚姻要幸福美滿喔歐巴！！！恭喜你歐巴！！！」



底下還有死黨溫朱莞與張聖圭、‎《頂級巨星柳白》的情敵金知碩、《結過一次了》的老婆李珉廷、《第六感》吳娜拉、《Running Man》Haha與Gary、《Good Casting》李鐘赫、《青鳥之家》崔明吉，以及金宣兒、BTS Jin的哥哥金碩鐘（音譯）姜律、金賢睦、Nucksal、Danny Koo、朴荷娜、申多恩、吳東民、酷懶之味Alex與曹政治，演藝圈一眾好友均獻上祝福。



溫朱莞限時動態也更新了一則婚禮現場照祝福老友：「多麼美好，幸福吧朋友。」



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