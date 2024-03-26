還記得《熱血司祭》的他們嗎〜「張龍」音文碩＋「頌薩」安昌煥繼《便利店新星》後再度於《夜限照相館》同台啦！

深受觀眾喜愛並且可望於今年年底公開第二季的電視劇《熱血司祭》，其中令人難忘的角色就是妹妹頭流氓「張龍」音文碩，以及來自泰國的外送員「頌薩」安昌煥，在最近的《夜限照相館》中也有兩人合體的演出喔！

雖說在《熱血司祭》後音文碩與安昌煥也曾在《便利店新星》中合體出現一段（相關報導點此），本次在新作品《夜限照相館》中兩人也再度同框演出。音文碩在本次作品中演出主角周元身邊的一位鬼幫手，生前是警察的他總是不苟言笑，表情非常嚴肅，關於法力的控制還沒能做到收放自如，常鬧出笑話。而安昌煥則是飾演一位員警，總在周元要為亡者實現願望時，很可能隨之發生事件而由安昌煥來進行搜查。



雖然本次在《夜限照相館》中音文碩與安昌煥的角色並沒有太多互動，但兩人同劇演出也讓人想起之前《熱血司祭》中的趣味表現。而《熱血司祭》中另一位很重要的角色，有著太空夢想的便利店店員高圭弼，除了最近在《淚之女王》飾演集團防止金秀賢發生緋聞的監視者之一，也在《夜限照相館》中擔任特別演出，也是另一個員警的角色，趣味橫生。



不過《夜限照相館》中音文碩所飾演的角色是警察出身的鬼魂，是否與現職員警的安昌煥有其他關聯性？期待劇情後續兩人有更多互動場面！



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