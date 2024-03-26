《瑞鎮家2》冰島目擊照：這次開的是「韓式砂鍋店」，店前大排長龍，李瑞鎮崔宇植忙著招呼客人

《瑞鎮家2》的餐廳正式開門營業，有路透照拍到餐廳前門庭若市。

《瑞鎮家2》本次在冰島取景錄製，已經有不少網友拍到目擊照。 《尹食堂》裡李瑞鎮還是理事，在《瑞鎮家》中他已經晉升當上了社長，與綜藝圈「點金勝手」羅PD幾度合作，一次又一次將節目推上熱門。《瑞鎮家》第一季播出後就有不少觀眾開始期待第二季的播出，終於有人看到看到餐廳開業、營業，各種目擊照在韓網上傳播開來。 本次團隊來到了冰島首都雷克雅維克，餐廳前站滿了想要一嚐韓國美食的外國人。

穿著圍裙的李瑞鎮和崔宇植正在招呼客人，兩人依舊和上一季一樣負責前廳服務，快速記下顧客們的點單。影片中還能聽到李瑞鎮大聲用英文告訴客人「Come back tomorrow請明天再來」。 而上一季主要負責廚房工作的朴敘俊則被捕捉到正在打掃衛生，非常認真地擦著欄杆。



最引人注目的是本次的店名，紅色的看板是黑底白色人物像，畫著餐刀和筷子，大字寫著店名「瑞鎮砂鍋」，小字寫著「韓國餐廳」，可以看出本季主要餐點是各類韓式砂鍋。



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