李相燁昨大婚滿面春風♥ 大神劉在錫任MC，好友溫朱莞、張聖圭、尹啟相、金知碩等出席
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李相燁昨大婚滿面春風♥ 大神劉在錫任MC，好友溫朱莞、張聖圭、尹啟相、金知碩等出席

明星   2024年3月25日   星期一12:30   草莓  

（封面圖源：IG@styleholic7、IG@paxe_1126、IG@junmo78）

主演過《當你沉睡時》、《頂級巨星柳白》等劇，也當過綜藝節目《第六感》系列班底的李相燁，昨（24）日舉行人生大事與女友步入禮堂，新郎官滿面春風，賓客席星光熠熠。

李相燁滿面春風（圖源：IG@dannykoo_boom）

李相燁大婚，婚禮主持人（MC）找來《第六感》共事過的演藝圈前輩「大神」劉在錫，祝歌由雙人演唱組合MeloMance（金珉碩、鄭東煥）獻上。隨著賓客流出的照片與影片，可見演藝圈好友溫朱莞、張聖圭、尹啟相、金知碩、千虎珍、Danny Koo、李相二、WINNER金秦禹、宋鎮宇、李連福、金奎吏、吳娜拉……等出席，新娘美貌也曝光。
劉在錫與李相燁（圖源：IG@yesiamsoovely）左為劉在錫（圖源：IG@danaeum_dr.ahn）左為張聖圭（圖源：IG@danaeum_dr.ahn）左為金知碩（圖源：paxe_1126）左至右Danny Koo、MeloMance金珉碩、李相二（圖源：IG@m_l_i_j_201）左至右WINNER金秦禹、宋鎮宇、李相燁、李連福、金奎吏（圖源：IG@kimqri）吳娜拉Po餐桌照（圖源：IG@sabita_5）李相燁婚紗照（圖源：IG@styleholic7）李相燁婚紗照（圖源：IG@coolishdong）

（▼新娘為圈外人，在此打碼處理請見諒，讀者可至原Po IG欣賞）
李相燁婚紗照（圖源：IG@junmo78）

有趣的是，有賓客拍下李相燁和新娘步入禮堂的過程，李相燁接受眾人鼓掌掀起新娘頭紗時害羞不已，一聽到有人喊自己帥便高舉手臂作勝利姿態。
李相燁害羞（圖源：IG@coolishdong）李相燁振臂（圖源：paxe_1126）

（▼影片中尹啟相、溫朱莞與千虎珍入鏡，人聲便是劉在錫主持聲音）

再次恭喜40歲李相燁為人夫啦！能被算命師說中，在2024年結婚也很神奇呢！

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