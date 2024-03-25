李相燁昨大婚滿面春風♥ 大神劉在錫任MC，好友溫朱莞、張聖圭、尹啟相、金知碩等出席

主演過《當你沉睡時》、《頂級巨星柳白》等劇，也當過綜藝節目《第六感》系列班底的李相燁，昨（24）日舉行人生大事與女友步入禮堂，新郎官滿面春風，賓客席星光熠熠。
李相燁大婚，婚禮主持人（MC）找來《第六感》共事過的演藝圈前輩「大神」劉在錫，祝歌由雙人演唱組合MeloMance（金珉碩、鄭東煥）獻上。隨著賓客流出的照片與影片，可見演藝圈好友溫朱莞、張聖圭、尹啟相、金知碩、千虎珍、Danny Koo、李相二、WINNER金秦禹、宋鎮宇、李連福、金奎吏、吳娜拉……等出席，新娘美貌也曝光。
（▼新娘為圈外人，在此打碼處理請見諒，讀者可至原Po IG欣賞）
有趣的是，有賓客拍下李相燁和新娘步入禮堂的過程，李相燁接受眾人鼓掌掀起新娘頭紗時害羞不已，一聽到有人喊自己帥便高舉手臂作勝利姿態。
（▼影片中尹啟相、溫朱莞與千虎珍入鏡，人聲便是劉在錫主持聲音）
ㅇㅅㅇ배우님 겨론식… 나만 이제 본건가… pic.twitter.com/HQkeZJNsjG— 고리 (@gori9900) March 24, 2024
Congrats to the happy couple #LeeSangYeob pic.twitter.com/07AS64HfrJ— kay_drama (@kdrama_files) March 24, 2024
再次恭喜40歲李相燁為人夫啦！能被算命師說中，在2024年結婚也很神奇呢！
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