《認識的哥哥》李相燁&溫朱莞節目上滿滿的Bromance情節引人遐想～

兩人的10年友情～，被塑造成了曖昧的粉絲小說～，真的蠻吸引人的！XDDD
最新一期《認識的哥哥》（ep.153）是「至親特輯」，再度出演節目的李相燁，帶來了同為演員的好友溫朱莞，但兩人堅定的友情回憶，卻在訪談與問答中，漸漸導向了美男Bromance的曖昧情愫。
一開始談論到了關於喝酒的話題，溫朱莞表示自己不太愛喝酒，相反的李相燁則是經常喝，就連《認哥》的御用張老師，也是他們的酒友之一，每次結束溫朱莞就會把喝醉的李相燁送回家，之後李相燁沒有立刻休息，還打電話跟溫朱莞撒嬌說：「莞啊～我的小莞～。」徐章煇立刻反應說：「有點戀人的感覺哦！」隔天李相燁還會傳簡訊感謝他的照顧，溫朱莞就會回說少喝點酒，根本就是戀人的互動啊～！
而在李相燁提問的環節，題目是：溫朱莞節目「我為了朱莞做過這種事，是什麼事呢？」徐章煇立刻猜說：「情人節時做了巧克力，送給朱莞然後告白了！」答錯！！！不過，溫朱莞立刻接著話題說：「相燁在白色情人節送了我糖果。」現場立刻鬧哄哄，李相燁立刻解釋說：「只是因為我們都單身，想說照顧一下朋友才送的。」
接著搶答說：「去旅行的時候，買了潤唇膏送給我。」立刻又啟動了大家的妄想，紛紛詢問說，買潤唇膏想幹嘛？是兩個人單獨的旅行嗎？（是的XD）接著樂童音樂家的秀賢猜說：「後車箱打開，發現了玫瑰花…。」全場大拍手，大家真的太會妄想了啦～！
之後李相燁給出提示：「其實我覺得不是什麼大事，但當時朱莞很感動，我看你的表情就可以明白你的心情了。」李壽根聽完就立刻回說：「失眠症很嚴重的時候，你把手臂給他當枕頭。」糟糕，越描越黑了…XDDD
最後由秀賢給出了正確答案，原來是兩人一起去旅行時，李相燁已經洗好澡出來，結果溫朱莞又邀請李相燁一起去汗蒸幕（感覺是又要再洗一次），但李相燁很爽快地回說「好啊」，溫朱莞當時覺得非常感動，金希澈就補一句說：「看來是相燁喜歡朱莞多一點，為了配合他。」姜鎬童又接著說：「本來就喜歡一起洗澡嗎？」哥哥們的妄想真的是無止盡啊…。
最後字幕打上希望兩人如同夫婦一般的友誼，可以天長地久啊～！
（截圖自：JTBC Entertainment）
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