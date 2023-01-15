李珉廷IG稱李相燁、權相佑「前夫、現任」，「真實老公」李秉憲跳出怒喊：不！笑翻網友

李珉廷太有梗啦！

韓國女星李珉廷常常在社群上分享生活照，親民又搞笑的路線彷彿一般網友，讓粉絲時常被他的搞笑言論笑噴！先前好姊妹孫藝珍公布兒子照片，掀起廣大祝福，而李珉廷竟在下面搞笑評論「小腳丫很有戲～」，在秀智的貼文夏也搞笑留下「怎麼只秀一邊的臉？秀出全部吧！」讓大家笑翻。



Actress lee min jung commented under Suzy’s post :

“ why showing only half of your face? Show it all!!” #SUZY #BAESUZY #수지 pic.twitter.com/4ZOcJAkhdh — Bae Suzy Global (@Suzyfanclub1) April 26, 2022

最近李珉廷、權相佑合作《大明星多重宇宙》，李珉廷時隔數年回歸影界，兩人在電影裡飾演夫妻，劇中有曖昧吻戲讓權相佑超緊張，深怕惹毛李珉廷老公李秉憲！結果李珉廷日前在IG上搞笑放上電影片段，她和權相佑躺在床上，而下一幕跳出李秉憲怒喊「不！」讓網友笑瘋！



除此之外李珉廷還搞笑稱李相燁為「前夫」，兩人曾在戲劇《結過一次了》飾演一對離婚夫妻，當時創下超高收視率、一度來到37%收視！李珉廷搞笑魂爆發再提往事，引起超大話題！



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